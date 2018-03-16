В Росиии продолжается рост продаж новых автобусов

Автобусный рынок РФ вырос в феврале 2018 года на 46% к результату февраля 2017-го, о чем стало известно из материалов исследования «Автостат Инфо». В прошлом месяце в России было продано 1242 новых автобусов, а годом ранее — 851 ед.

Рост рынка обеспечил сегмент иномарок, где аналитики отметили 405-процентный прирост. Всего было продано 96 автобусов -иномарок, против 19 ед., реализованных годом ранее. В то же время сегмент автобусов российских марок вырос на 37,7%, а в количественном выражении продажи достигли 1146 ед. Следовательно, большую долю на автобусном рынке РФ занимает техника отечественного производства — 92,3%, а на иномарки приходится только 7,7%.

В феврале 2018 года «ПАЗ», лидер рынка новых автобусов, реализовал 556 ед. техники, улучшив свой прошлогодний результат на 40%. «ЛИАЗ» продал 190 автобусов, на 19,5% меньше, чем годом ранее, а «ГАЗ» — 163 ед. В ТОП-5 брендов автобусного рынка в феврале вошли также «НЕФАЗ» (105 шт., 6%) и «УРАЛ» (56 авто, +143,5%).

За первые два месяца текущего года продажи новых автобусов в РФ выросли на 22% до 2292 ед., отмечают в «Автостат Инфо».