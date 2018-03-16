Россия и Китай избавляются от гособлигаций США

Китай и Россия избавляются от трежерис

РФ и Китай избавляются от американских гособлигаций. Наша страна в январе продала бумаги на $5,3 млрд, опустившись на 16-ю строчку среди крупнейших держателей.

Китай также избавлялся от этих активов, продав в январе бумаг на сумму почти $17 млрд И хотя КНР по-прежнему является крупнейшим держателем американского долга, общий объем трежерис в резервах опустился до минимума с июля прошлого года.

В результате его разрыв с Японией , которая сейчас находится на второй строке этого списка, сократился до $2,5 млрд

На третьей позиции находится Ирландия — $327,5 млрд

Всего государства по всему миру являются держателями казначейских бумаг Минфина США на $6,26 трлн. Международные инвесторы избавлялись от американских бумаг. Общий объем трежерис в резервах за отчетный период сократился на $20 млрд

Впрочем, в этом нет ничего удивительного. В начале года долговой рынок США попал под мощнейшие распродажи, а январь стал худшим месяцем с 2009 г.

Инвесторы опасались ускорения инфляции и ответных действий Федеральной резервной системы в виде более агрессивного повышения ставок.

Добавим также, что на днях министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия может отказаться от покупки американских облигаций в резервы.

В эфире телеканала НТВ министр заявил о готовности вкладываться в бумаги других стран и отметил, что Россия не "держится" за трежерис. Главное, по его словам, чтобы бумаги, хранящиеся в резервах, были ликвидными и приносили доход.

Антон Силуанов напомнил, что Россия уже покупает облигации различных стран Старого Света, однако, по его словам, американские трежерис все еще остаются самой надежной бумагой.