Россия и Китай избавляются от гособлигаций США

РФ и Китай избавляются от американских гособлигаций. Наша страна в январе продала бумаги на $5,3 млрд, опустившись на 16-ю строчку среди крупнейших держателей.
Китай также избавлялся от этих активов, продав в январе бумаг на сумму почти $17 млрд И хотя КНР по-прежнему является крупнейшим держателем американского долга, общий объем трежерис в резервах опустился до минимума с июля прошлого года.
В результате его разрыв с Японией, которая сейчас находится на второй строке этого списка, сократился до $2,5 млрд
На третьей позиции находится Ирландия — $327,5 млрд
Всего государства по всему миру являются держателями казначейских бумаг Минфина США на $6,26 трлн. Международные инвесторы избавлялись от американских бумаг. Общий объем трежерис в резервах за отчетный период сократился на $20 млрд
Впрочем, в этом нет ничего удивительного. В начале года долговой рынок США попал под мощнейшие распродажи, а январь стал худшим месяцем с 2009 г.
Инвесторы опасались ускорения инфляции и ответных действий Федеральной резервной системы в виде более агрессивного повышения ставок.
Добавим также, что на днях министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия может отказаться от покупки американских облигаций в резервы.
В эфире телеканала НТВ министр заявил о готовности вкладываться в бумаги других стран и отметил, что Россия не "держится" за трежерис. Главное, по его словам, чтобы бумаги, хранящиеся в резервах, были ликвидными и приносили доход.
Антон Силуанов напомнил, что Россия уже покупает облигации различных стран Старого Света, однако, по его словам, американские трежерис все еще остаются самой надежной бумагой.
В 2014 г. на фоне санкций и обвала рубля Банк России распродавал облигации США, но затем возобновил покупки. На начало года Россия держала в трежерис $102,2 млрд, или 23% от общего объема ЗВР.