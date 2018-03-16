«Ночь выборов 2018» пройдёт в Приморье

В воскресенье, 18 марта Приморский край примет участие в online-марафоне «Ночь выборов 2018 — LIVE», в рамках которого будут подведены итоги выборов президента РФ в Приморском крае.

Под одной крышей соберётся политическая элита региона, журналисты, представители общественности и экспертного сообщества. По словам организаторов, в рамках акции эксперты подведут итоги прошедшей избирательной кампании, а представители штабов расскажут о своих впечатлениях от проделанной работе на уровне региона. Всё время будет вестись онлайн-трансляция в социальные сети, открыто и без цензуры.

Мероприятие будет проходить в рамках общероссийской акции «Ночь выборов 2018 — LIVE», в связи с чем планируется ряд прямых включений с организаторами акции из Москвы

Организаторами online-марафона являются: Общественная палата РФ , Российская ассоциация политических консультантов (РАПК), Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Комитет по политическим технологиям РАСО и «Национальный общественный мониторинг». Региональными операторами акции выступили Тихоокеанский дискуссионный клуб и консалтинговый центр Expert Group.

Прямая трансляция акции будет запущена на странице модератора мероприятия в Фейсбук, политического обозревателя Ольги Кишаковской в 20.00 часов 18 марта.