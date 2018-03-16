Рынок акций Колумбии закрылся ростом, COLCAP прибавил 0,23%

Investing.com — Фондовый рынок Колумбии завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов промышленности, общественных услуг и финансов.

На момент закрытия на Колумбийской фондовой бирже COLCAP вырос на 0,23%.

В лидерах роста среди компонентов индекса COLCAP по итогам сегодняшних торгов были акции Cemargos (CN:CCB), которые подорожали на 330,0 п. (3,48%), закрывшись на отметке в 9.800,0. Котировки Grupoaval (CN:GAA) выросли на 15,0 п. (1,23%), завершив торги на уровне 1.235,0. Бумаги Ecopetrol SA (CN:ECO) выросли в цене на 30,0 п. (1,20%), закрывшись на отметке 2.535,0.

Лидерами падения стали акции Interconnection Electric SA ESP (CN:ISA), цена которых упала на 160,0 п. (1,23%), завершив сессию на отметке 12.820,0. Акции Etb (CN:ETB) поднялись на 4,0 п. (0,95%), закрывшись на уровне 416,0, а Conconcret (CN:CIC) снизились в цене на 8,0 п. (0,81%) и завершили торги на отметке 980,0.

На Колумбийской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (1) превысило количество закрывшихся в минусе (0).

Фьючерс на фьючерс на кофе США С с поставкой в мае потерял 0,54%, или 0,64, достигнув отметки $118,28. Что касается других товаров, цены на фьючерс на какао США с поставкой в мае снизились на 0,26%, или 6,50, до $2.524,50. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подешевели на 0,32%, или 4,20, до отметки $1.313,60 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/COP выросла на 0,30% до 2.855,00, а котировки BRL/COP повысились на 0,58%, достигнув отметки 870,88.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,08% до 90,21.