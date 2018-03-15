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Рынок акций Колумбии закрылся падением, COLCAP снизился на 0,26%
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Рынок акций Колумбии закрылся падением, COLCAP снизился на 0,26% 

Investing.com Россия 23 часа назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Колумбии завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов финансов, COL Investment и промышленности.
На момент закрытия на Колумбийской фондовой бирже COLCAP подешевел на 0,26%.
В лидерах роста среди компонентов индекса COLCAP по итогам сегодняшних торгов были акции Cementos Argos Pf (CN:CCB_p), которые подорожали на 200,0 п. (2,48%), закрывшись на отметке в 8.250,0. Котировки Etb (CN:ETB) выросли на 5,0 п. (1,20%), завершив торги на уровне 420,0. Бумаги Banco Davivienda Pf (CN:DVI_p) выросли в цене на 320,0 п. (1,07%), закрывшись на отметке 30.200,0.
Лидерами падения стали акции Cemex Latam Holdings SA (CN:CLH), цена которых упала на 170,0 п. (1,77%), завершив сессию на отметке 9.430,0. Акции Bcolombia (CN:BIC) поднялись на 460,0 п. (1,44%), закрывшись на уровне 31.540,0, а Grupo Argos SA (CN:ARG) снизились в цене на 200,0 п. (1,05%) и завершили торги на отметке 18.800,0.
На Колумбийской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (1) превысило количество закрывшихся в минусе (0).
Фьючерс на фьючерс на кофе США С с поставкой в мае потерял 1,82%, или 2,20, достигнув отметки $118,92. Что касается других товаров, цены на фьючерс на какао США с поставкой в мае снизились на 0,55%, или 14,00, до $2.531,00. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подешевели на 0,70%, или 9,30, до отметки $1.316,30 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/COP выросла на 0,12% до 2.846,50, а котировки BRL/COP упали на 0,67%, достигнув отметки 866,01.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,43% до 90,14.
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