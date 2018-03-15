Девушка из Владивостока потеряла на криптовалютной бирже семь млн рублей

Ей попытаются помочь специалисты. В краевом центре Приморья девушка потеряла на криптовалютной бирже семь миллионов рублей. Об этом сообщают «Вести: Приморье». Ранее стало известно, что во Владивостоке открылся первый в России центр, который будет обеспечивать финансовую кибербезопасность. Пострадавшим планируют оказывать как техническую, так и правовую помощь. У центра уже есть первые клиенты. Приморцы, ставшие жертвами аферистов. Александр Латкин , научный руководитель «Консалтингового юридического центра кибербезопасности»: «К нам обратилась за помощью жительница Владивостока. На бирже криптовалют она потеряла на сегодняшний день порядка семи миллионов рублей. Обещали ей что-то конвертировать, биткоины превратить в доллары. Не конвертировали. Теперь даже угрожают».