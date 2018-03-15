Создатель ArtNauka запускает криптовалюту PUTIN

Блокчейн-стартап WhiteChain представил криптовалюту PUTIN , начальная капитализация которой должна превысить $312,7 млрд Об этом Inc. сообщил создатель научно-развлекательного проекта ArtNauka Николай Новоселов.

Создатели проекта планируют раздать криптовалюту всем желающим: планируется выпуск 7,57 млрд токенов (по одному на каждого жителя планеты). Чтобы получить токен, необходимо принять участие в Initial Coin Airdrop (ICA), которое пройдет после 18 марта. Суть ICA в том, что пользователи получают криптовалюту бесплатно за выполнение несложных действий. По словам Новоселова, нужно вступить в группу в Telegram и лайкнуть пост. «Нам стало интересно понять, как люди реагируют на всю эту историю, потому что это такая огненная смесь политики и криптовалюты», — сказал создатель ArtNauka.

Сайт криптовалюты

На сайте криптовалюты находятся две кнопки: «записаться в Красный Список» и «получить PUTIN бесплатно». Однако обе кнопки ведут на одинаковые формы, в которых пользователи могут оставить свои контактные данные и адрес электронной почты. «Это такая аллегория на нашу жизнь», — рассказал Inc. Новоселов.

Если у участника ICA не будет криптовалютного кошелька, то в WhiteChain отправят криптовалюту на бесплатный кошелек, который будет зарегистрирован на пользователя.

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В будущем в WhiteChain планируют вывести криптовалюту на биржи, а также заменить токены PUTIN на коины блокчейна WhiteChain. По прогнозам Новоселова, это произойдет через два месяца после запуска криптовалюты. Создатели проекта также рассчитывают на пожертвования от участников размещения, а на вырученные деньги планируют создать фирменный стикерпак.

Участники раздачи токенов PUTIN также смогут вложить деньги в криптовалюту. За каждый дополнительный токен сверх бесплатного обойдется в $42. Приобрести можно неограниченное число монет.

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Проект WhiteChain разрабатывает финансовый блокчейн, с помощью которого можно покупать недвижимость, бизнесы и инвестировать в гражданства. На платформе проекта работают специализированные финансовые смарт-контракты, а также децентрализованный банковский аккаунт WhiteWallet и фонд WhiteTransfer.

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