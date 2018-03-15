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В России снова начал набирать обороты выездной туризм
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В России снова начал набирать обороты выездной туризм 

Российская Газета 15 марта 2018
Эксперты считают, что нужно еще примерно столько же, чтобы турпоток вернулся к показателям докризисного 2013 года.
До этого три года выезд только снижался. Самым непростым оказался 2015 год, тогда турпоток ушел в минус сразу на треть. Прошлогодний прирост стал возможен благодаря стабилизации курса рубля и возвращению на рынок Турции. Но были и другие популярные направления, большинство из которых также продемонстрировали рост. Охотно россияне посещали ОАЭ, Доминикану, Чехию, Австрию, Нидерланды, Италию, Китай и Вьетнам.
Снижение потоков из России показали лишь три страны — Болгария, Финляндия и Тунис. Интересно, что Тунис ушел в минус почти на 20 процентов. Но даже с таким падением страна удержалась в ТОП-10.
По мнению пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирины Тюриной, выездной туризм однозначно ожил. Судя по данным туроператоров и сервисов онлайн-бронирования, рост выездных турпотоков продолжится в 2018 году.
Интернет-поисковик авиабилетов Biletix поделился с «РГ» следующей статистикой: за первые два месяца текущего года количество забронированных авиабилетов из России в страны Евросоюза выросло на 12 процентов по сравнению с январем-февралем 2017 года. При этом средняя стоимость авиабилетов туда-обратно для российских пассажиров выросла незначительно — с 14,4 до 15,7 тысячи рублей.
Рост потока туристов на отдых за границу продолжится и в 2018 году, предполагают эксперты
С начала года самыми популярными направлениями среди самостоятельных путешественников стали Барселона, Рим и Милан. Тогда как по итогам прошлого года лидерство разделили кипрская Ларнака, болгарский Бургас и Прага.
"Наиболее популярными направлениями среди российских туристов являются те города и курорты, куда можно быстро и недорого добраться", — замечает гендиректор Biletix Александр Сизинцев, добавляя, что в последнее время росту популярности европейских направлений также способствует расширение маршрутных карт отечественных и иностранных лоукостеров.
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