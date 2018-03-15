В России снова начал набирать обороты выездной туризм

Эксперты считают, что нужно еще примерно столько же, чтобы турпоток вернулся к показателям докризисного 2013 года.

Доминикану, Чехию, Австрию, Нидерланды, Италию, Китай и Вьетнам. До этого три года выезд только снижался. Самым непростым оказался 2015 год, тогда турпоток ушел в минус сразу на треть. Прошлогодний прирост стал возможен благодаря стабилизации курса рубля и возвращению на рынок Турции . Но были и другие популярные направления, большинство из которых также продемонстрировали рост. Охотно россияне посещали ОАЭ

Финляндия и Снижение потоков из России показали лишь три страны — Болгария Тунис . Интересно, что Тунис ушел в минус почти на 20 процентов. Но даже с таким падением страна удержалась в ТОП-10.

По мнению пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирины Тюриной, выездной туризм однозначно ожил. Судя по данным туроператоров и сервисов онлайн-бронирования, рост выездных турпотоков продолжится в 2018 году.

Интернет-поисковик авиабилетов Biletix поделился с «РГ» следующей статистикой: за первые два месяца текущего года количество забронированных авиабилетов из России в страны Евросоюза выросло на 12 процентов по сравнению с январем-февралем 2017 года. При этом средняя стоимость авиабилетов туда-обратно для российских пассажиров выросла незначительно — с 14,4 до 15,7 тысячи рублей.

Рост потока туристов на отдых за границу продолжится и в 2018 году, предполагают эксперты

Прага. С начала года самыми популярными направлениями среди самостоятельных путешественников стали Барселона, Рим Милан . Тогда как по итогам прошлого года лидерство разделили кипрская Ларнака , болгарский Бургас