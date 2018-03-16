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Рынок акций Финляндии закрылся падением, OMX Helsinki 25 снизился на 0,56%
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Рынок акций Финляндии закрылся падением, OMX Helsinki 25 снизился на 0,56% 

Investing.com Россия 5 часов назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Финляндии завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов финансов, промышленности и нефти и газа.
На момент закрытия на фондовой бирже Хельсинки OMX Helsinki 25 упал на 0,56%.
В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Helsinki 25 по итогам сегодняшних торгов были акции Metsa Board Oyj (HE:METSB), которые подорожали на 0,640 п. (8,57%), закрывшись на отметке в 8,105. Котировки Stora Enso OYJ (HE:STERV) выросли на 0,285 п. (1,88%), завершив торги на уровне 15,415. Бумаги Tieto Oyj (HE:TIE1V) выросли в цене на 0,22 п. (0,76%), закрывшись на отметке 29,10.
Лидерами падения стали акции Nordea Bank AB FDR (HE:NDA1V), цена которых упала на 0,810 п. (8,39%), завершив сессию на отметке 8,840. Акции Yit (HE:YIT) поднялись на 0,28 п. (3,93%), закрывшись на уровне 6,96, а Cargotec Corp (HE:CGCBV) снизились в цене на 1,24 п. (2,61%) и завершили торги на отметке 46,34.
На фондовой бирже Хельсинки количество подешевевших бумаг (86) превысило количество закрывшихся в плюсе (56), а котировки 15 акций практически не изменились.
Котировки акций Metsa Board Oyj (HE:METSB) выросли до максимума, повысившись на 8,57%, 0,640 п., и завершили торги на отметке 8,105. Котировки акций Nordea Bank AB FDR (HE:NDA1V) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 8,39%, 0,810 п., и завершили торги на отметке 8,840. Котировки акций Stora Enso OYJ (HE:STERV) выросли до максимума, поднявшись на 1,88%, 0,285 п., и завершили торги на отметке 15,415.
Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае прибавил 1,38%, или 0,90, достигнув отметки $66,02 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в апреле выросли на 1,65%, или 1,01, до $62,20 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подешевели на 0,42%, или 5,50, до отметки $1.312,30 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,20% до 1,2281, а котировки EUR/GBP упали на 0,17%, достигнув отметки 0,8814.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,12% до 90,25.
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