Криптовалюты дешевеют, биткоин упал ниже $9 тысяч

Основные виртуальные валюты во вторник утром продолжают дешеветь, следуя динамике предыдущего дня. Биткоин торгуется возле отметки $8 тыс.

Стоимость криптовалюты Bitcoin (биткоин) за 24 часа упала на 7,57%. Рыночная капитализация составила $136,98 млрд Стоимость одного токена BTC — $8095,34.

Все без исключения криптовалюты из первой десятки падают. Криптовалютный рынок на момент написания материала (18:33 мск) находится в нисходящем тренде. Общая капитализация рынка криптовалют на данный момент достигла $321,92 млрд согласно данным Coinmarketcap. Индекс доминирования биткоина составляет 42,55%.

Снижение курса биткоина происходит на фоне падения объемов торгов. За последние сутки через его рынок прошло около $5,5 млрд

В конце прошлой недели аналитик инвестиционного банка Goldman Sachs Шеба Джафари уведомила клиентов организации, что если цена биткоина не удержит краткосрочную поддержку на отметке $9 210, то вероятность падения до февральского минимума $5 922 и ниже возрастет.

"Прорыв этого уровня подразумевает дальнейший нисходящий импульс. Следующие значимые уровни находятся на отметках $7 667 и $7 198. Если цена приблизится к этим уровням, то речь идет о структурном ущербе и риск падения до новых локальных низов, ниже $5 922, будет велик. В этой ситуации рынку необходимо преодолеть и закрепиться выше $9 322 (минимум 26 февраля), чтобы стабилизироваться", — написала Джафари в рассылке клиентам.

В сообщении аналитики подчеркнули, что изменения курса могут быть вызваны чрезмерным воздействием со стороны инвесторов. Скорее всего, большое влияние на цену криптовалюты окажут новоприбывшие пользователи.

Впрочем, прогнозы банка сбываются не всегда. Отдел Джафари уже выпускал предостережение для клиентов, призывая их следить за стоимостью биткоина, прогнозируя снижение до $7198, сообщает The Cointelegraph. В январском отчете Goldman Sachs сказано, что рост криптовалют уже вышел "за пределы "пузыря" и криптомания затмевает не только "пузырь" доткомов, но и тюльпаноманию 1634-1637 гг.

Впрочем, этим заявлением Goldman Sachs поддержал общие настроение среди большинства банкиров, которые придерживается такого же мнения. Рынок криптовалют с начала 2017 г. рос по экспоненте. При этом капитализация рынка криптовалют в целом и доминирующего на нем биткоина, в частности, во многом основана на ожиданиях и надеждах.

Альткоины также демонстрируют падение котировок. Цена криптовалюты Ethereum (эфир) снизилась за минувшие сутки часа на 9,17%. Рыночная капитализация составила $58,40 млрд Стоимость одного токена ETH — $594,67.

Ripple за сутки упал на 8,91%. Рыночная капитализация составила $26,55 млрд Стоимость одного токена XRP — $0,68.

За последние сутки средневзвешенный курс Bitcoin Cash опустился на 9,02%. Рыночная капитализация составила $15,53 млрд На момент публикации, Bitcoin Cash котировался на уровне $912,21 за монету.