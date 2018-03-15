МИД КНР надеется, что Китай и США смогут должным образом урегулировать торгово-экономические трения

Пекин, 15 марта / Синьхуа / — Официальный представитель МИД КНР Лу Кан сегодня на брифинге для журналистов заявил, что в течение некоторого времени Китай США поддерживают контакты по вопросам урегулирования торгово-экономических трений, и Китай надеется, что стороны смогут конструктивными методами и должным образом решить их.

Журналист спросил, что США, как сообщают, требуют от Китая сократить положительное сальдо торгового баланса с США на 100 млрд долларов. Примет ли Китай какие-либо ответные меры? Начнет ли он диалог с США по поводу сокращения активного сальдо торгового баланса и как добьется этого?

Лу Кан отметил, что торгово-экономические отношения Китая и США, по сути, взаимовыгодные и взаимовыигрышные. За прошедшие 40 лет торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество обеих стран принесло значительные выгоды народам и торгово-промышленным кругам Китая и США, в частности, предоставило новые рабочие места и расширило рынок. «Если бы в этом сотрудничестве в выигрыше был только Китай, то я уверен, что китайско-американские торгово-экономические связи просто не смогли бы продолжаться до сегодняшнего дня», — сказал он.