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МИД КНР надеется, что Китай и США смогут должным образом урегулировать торгово-экономические трения
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МИД КНР надеется, что Китай и США смогут должным образом урегулировать торгово-экономические трения 

ИА Синьхуа 18 часов назад
Пекин, 15 марта /Синьхуа/ — Официальный представитель МИД КНР Лу Кан сегодня на брифинге для журналистов заявил, что в течение некоторого времени Китай и США поддерживают контакты по вопросам урегулирования торгово-экономических трений, и Китай надеется, что стороны смогут конструктивными методами и должным образом решить их.
Журналист спросил, что США, как сообщают, требуют от Китая сократить положительное сальдо торгового баланса с США на 100 млрд долларов. Примет ли Китай какие-либо ответные меры? Начнет ли он диалог с США по поводу сокращения активного сальдо торгового баланса и как добьется этого?
Лу Кан отметил, что торгово-экономические отношения Китая и США, по сути, взаимовыгодные и взаимовыигрышные. За прошедшие 40 лет торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество обеих стран принесло значительные выгоды народам и торгово-промышленным кругам Китая и США, в частности, предоставило новые рабочие места и расширило рынок. «Если бы в этом сотрудничестве в выигрыше был только Китай, то я уверен, что китайско-американские торгово-экономические связи просто не смогли бы продолжаться до сегодняшнего дня», — сказал он.
Лу Кан заявил, что Китай всегда придавал особое значение исполнению обещаний в рамках внешнеторгово-экономического сотрудничества. Китай уважает правила многосторонней торговли, которые основаны на правилах Всемирной торговой организации. Китайская сторона не потерпит односторонних «правил игры» любой страны, подчеркнул представитель МИД КНР. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
В январе общий объем купленных Китаем американских гособлигаций снизился до минимума за шесть месяцев Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже Китай через ВПП предоставил Эфиопии помощь в размере 6 млн долларов
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