АБИИ выделил 27,5 млн долларов на реализацию второй фазы транспортного проекта в Таджикистане

Душанбе, 15 марта / Синьхуа / — Кредит Азиатского банка инфраструктурных инвестиций /АБИИ/ будет направлен на продолжение реализации второй фазы проекта по реконструкции автомобильной дороги Душанбе-Турсунзаде-граница с Узбекистаном

Вторая фаза проекта предусматривает реконструкцию участка автодороги от памятника Абуали ибни Сино до западных ворот города Душанбе. В целом предусмотрено реконструировать 4,6 километров автомобильных дорог. По данным министерства транспорта Таджикистана, реконструкция дороги от памятника Сино до западных ворот Душанбе завершится в 2020 году.