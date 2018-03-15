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АБИИ выделил 27,5 млн долларов на реализацию второй фазы транспортного проекта в Таджикистане
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АБИИ выделил 27,5 млн долларов на реализацию второй фазы транспортного проекта в Таджикистане 

ИА Синьхуа 15 марта 2018
Душанбе, 15 марта /Синьхуа/ — Кредит Азиатского банка инфраструктурных инвестиций /АБИИ/ будет направлен на продолжение реализации второй фазы проекта по реконструкции автомобильной дороги Душанбе-Турсунзаде-граница с Узбекистаном.
Вторая фаза проекта предусматривает реконструкцию участка автодороги от памятника Абуали ибни Сино до западных ворот города Душанбе. В целом предусмотрено реконструировать 4,6 километров автомобильных дорог. По данным министерства транспорта Таджикистана, реконструкция дороги от памятника Сино до западных ворот Душанбе завершится в 2020 году.
АБИИ выделил Таджикистану на эти цели 27,5 млн долларов. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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