Санкции США ударили по курсу рубля

Курс рубля ускорил снижение по отношению к доллару и евро, потеряв на новостях о расширении санкций США против России 20 и 10 копеек соответственно, следует из данных Московской биржи

Как сообщает РИА «Новости», в 17.30 мск курс доллара расчетами «завтра» рос на 26 копеек — до 57,38 рубля, курс евро — на семь копеек, до 70,75 рубля.

На этом фоне майский фьючерс на нефть марки Brent вырос на 0,12% — до 64,97 доллара за баррель.