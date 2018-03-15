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Санкции США ударили по курсу рубля
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Санкции США ударили по курсу рубля 

Деловая газета «Взгляд» 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
Курс рубля ускорил снижение по отношению к доллару и евро, потеряв на новостях о расширении санкций США против России 20 и 10 копеек соответственно, следует из данных Московской биржи.
Как сообщает РИА «Новости», в 17.30 мск курс доллара расчетами «завтра» рос на 26 копеек — до 57,38 рубля, курс евро — на семь копеек, до 70,75 рубля.
На этом фоне майский фьючерс на нефть марки Brent вырос на 0,12% — до 64,97 доллара за баррель.
Ранее сообщалось, что администрация США впервые применила закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», введя ограничительные меры против 14 российских граждан и одной компании.
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