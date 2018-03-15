Московская биржа: количество открытых ИИС с каждым годом увеличивается

Количество открытых ИИС с каждым годом увеличивается, а их держатели стали вдвое активнее. К такому выводу пришли эксперты Московской биржи

Мосбиржа совместно с НАУФОР провела ежегодное исследование динамики и наполнения индивидуальных инвестиционных счетов. На конец 2017 года было открыто 302 тыс. ИИС (на конец 2016 года — 195,2 тыс., по состоянию на 12 марта 2018 года количество открытых счетов достигло 319 тыс.).

Напомним, ИИС — это счет, который позволяет инвестору получить налоговые льготы, если тот не выводит, инвестированные на фондовый рынок средства в течение хотя бы трех лет.

70% ИИС в 2017 году были открыты новыми частными инвесторами, которые никогда не имели брокерских счетов. Всего за три года на рынок пришли более 141 тыс. новых частных инвесторов.

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Количество активных ИИС за 2017 год выросло в два раза до 118 тыс. : 53% владельцев счетов совершают менее пяти сделок в месяц, 38% счетов — по 5—50 сделок в месяц, 9% счетов демонстрируют высокую активность — свыше 50 сделок в месяц. Торговая активность владельцев ИИС главным образом сосредоточена в акциях, на их долю в 2017 году приходится 92% от объема торгов, на долю государственных облигаций — 5%, на корпоративные облигации — 3%.

Большинство владельцев ИИС предпочитают самостоятельное управление своими активами (84% в 2017 году против 75% в 2016 году), остальные 16% используют рекомендации, модельный портфель, автоследование.