К акции «Час Земли» в России присоединятся майнеры

В рамках крупнейшей в мире экологической акции «Час Земли» 24 марта 2018 года эксперты в области майнинга, криптовалют и блокчейна впервые объявили собственную Всероссийскую и международную акцию «Крипто Час». В ходе акции организаторы призывают российских и зарубежных майнеров отключить 24 марта в 20:30 на 1 час свое оборудование.

Приняв участие в акции, майнеры смогут проявить социальную ответственность и приверженность идеям заботы о планете. Возможно, «Крипто Час» заставит участников задуматься о том, как экологизировать блокчейн технологии.

Для поддержания работы сети биткойн уже сегодня тратится более 50 тераватт-час электроэнергии в год. И если нынешние темпы роста расхода электроэнергии не снизятся, эксперты прогнозируют, что уже к 2020 году сеть биткойн может потреблять электричества столько же, сколько составляет все остальное мировое потребление вместе взятое. Также при майнинге выделяется большое количество тепла, что приводит к дополнительным затратам на охлаждение.

— Целью акции является призыв к правительствам России и зарубежных стран создать карты «экологического майнинга» (возможность размещения майнинговых мощностей рядом с источниками возобновляемой энергии с указанием температурных режимов региона), а также стимулировать приток инвестиций в проекты «экологического майнинга» на территории РФ . Также мы призываем создавать системы, позволяющие использовать вырабатываемое в процессе майнинга тепло и развивать менее энергоемкие технологии распределенного реестра», — говорит инициатор акции «Крипто Час» Петр Дворянкин , основатель Международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы «CryptoLife», член экспертного совета Госдумы РФ по законодательному обеспечению развития финансовых технологий.

Ежегодная экологическая акция «Час Земли — 2018», организованная Всемирным фондом дикой природы (WWF), пройдет 24 марта в 20:30 (по местному времени). Мероприятие призвано привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. Акция пройдет под лозунгом «Голосуй за природу» и будет посвящена трем актуальным природоохранным вопросам: защите заповедников, развитию альтернативной энергетики, внедрению системы раздельного сбора мусора и его вторичной переработки. Участники смогут проголосовать за важнейшие природоохранные инициативы и принять участие в коллективном послании избранному президенту. Ожидается, что акция станет самой масштабной за всю историю проведения и в ней примут участие около 30 миллионов человек по всей России.