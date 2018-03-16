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Россияне вложили рекордную сумму в акции
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Россияне вложили 1 трлн рублей в акции и облигации 

Вести Экономика 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Общая сумма средств, размещенная частными лицами — российскими гражданами на фондовом рынке, впервые превысила 1 трлн руб.
Общая сумма средств, размещенная в 2017 г. гражданами на фондовом рынке, составила 1,160 трлн руб., сообщила НАУФОР по итогам ежегодного анализа данных крупнейших брокерских и управляющих компаний.
"Уверен, что 2018 г. продемонстрирует ту же тенденцию, что и 2017 г. ", — заявил Алексей Тимофеев президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).
На индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) в 2017 г. российские граждане разместили 28 млрд руб.
В результате общая сумма средств на ИИС увеличилась до 45 млрд руб., более чем удвоившись по сравнению с 2016 г. При этом большая часть средств — около 33 млрд руб. — размещено на брокерских ИИС.
Возможность открывать индивидуальные инвестиционные счета у брокера или управляющего ценными бумагами, на которые распространяется льготный режим налогообложения, появилась у граждан в 2015 г.
По итогам 2015 г. сумма активов на ИИС составляла около7 млрд руб., а по итогам 2016 г. — около 20 млрд руб.
Структура вложения средств, находящихся на брокерских ИИС, изменилась по сравнению с предыдущим годом незначительно. Россияне по-прежнему предпочитают вложения в акции российских компаний — на них приходится 38% размещенных активов.
При этом в течение 2017 г. доля средств, инвестированных в корпоративные рублевые облигации, снизилась с 16% до 7%.
По итогам 2017 г. произошло двукратное увеличение вложений в ОФЗ — 20% по итогам 2017 г. по сравнению с 11% годом ранее. Доли вложений в иностранные акции, паи ПИФ и ETF незначительны и составляют от 2% до 5%.
По данным опроса НАУФОР, в целом объем денежных средств, поступивших от граждан на брокерские счета в 2017 г., составил не менее 700 млрд рублей, что в 2 раза превышает аналогичный показатель прошлого года (310 млрд руб).
Общая сумма инвестиций граждан на брокерских счетах по тогам 2017 г. составила около 850 млрд руб. по сравнению с 520 млрд руб. годом ранее.
Сумма средств, поступивших от частных инвесторов на счета индивидуального доверительного управления, в 2017 г. — 140 млрд руб. Рыночная стоимость активов, приобретенных в рамках договоров индивидуального доверительного управления, превысила 310 млрд руб. — в 2 раза более аналогичного показателя предыдущего года.
В структуре портфелей индивидуального доверительного управления преобладают еврооблигации — на их долю приходится 48% инвестированных средств.
Существенно увеличился объем инвестиций в корпоративные рублевые облигации — с 4% в 2016 г. до 17% в 2017 г.
Более 8 млрд руб. средств российских граждан были инвестированы в 2017 г. на российском фондовом рынке благодаря введению возможности проведения удаленной идентификации клиентов в режиме онлайн, появившейся в конце 2015 г.
По данным НАУФОР, в 2017 г. граждане открыли у профессиональных участников рынка ценных бумаг более 40 тыс. счетов в режиме онлайн. Преимущественно в этом режиме заключаются брокерские договора. Доля клиентов, принимаемых на обслуживание онлайн, оставляет около 17% от общего количества новых клиентов брокерских компаний. В настоящее время уже 40 участников рынка предлагают услугу дистанционного обслуживания.
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