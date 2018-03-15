В рейтинге самых дорогих для жизни городов мира Петербург за год «дорос» до 14-го места 

За год на шесть пунктов приподнялись в рейтинге самых дорогих для проживания городов мира обе российские столицы. Петербург переместился на 14-е место, а Москва — на 12-е, сообщает ТАСС со ссылкой на Economist Intelligence Unit. Топ-10 возглавили Сингапур, Париж, Цюрих, Гонконг, а замкнули Тель-Авив и Сидней. За средний показатель исследователи приняли «расценки» жизни в Нью-Йорке.
При этом ни один американский город не вошел в десятку по причине падения курса доллара США за последний год. Интересно, что на стоимость жизни в европейских городах сильно влияют цены в сфере услуг, а в азиатских — цены на продукты питания. Самыми дешевыми для жизни из 133 крупных городов стали Дамаск, Каракас и Алма-Аты. На показатели Москвы и Санкт-Петербурга якобы повлиял «сильный рубль».