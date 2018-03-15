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Евро отреагировал снижением на американскую статистику, — Владислав Антонов, аналитик компании «Альпари»
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Евро отреагировал снижением на американскую статистику, — Владислав Антонов, аналитик компании «Альпари» 

Прайм 15 марта 2018
Фото: Прайм
На фоне роста курса доллара курс евро упал до отметки $1,2346, курс фунта — до $1,3921, курс франка — до $0,9664.
После вчерашних «голубиных» комментариев главы ЕЦБ Марио Драги, единой валюте проще двигаться вниз, чем вверх. Перед выходом американской статистики пара снизилась до трендовой линии. Очень плохо, когда цена останавливается на важных уровнях перед новостями, поскольку после их выхода возможны ложные пробои уровней и срабатывание защитных степов.
США опубликовали еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице, которые оказались лучше ожиданий и составили 226 тыс. (прогноз был 230 тыс.). Предыдущее значение было пересмотрено в сторону снижения на 1 тыс., до 230 тыс.
Сам показатель имеет среднюю важность для доллара, но поскольку на следующей неделе состоится заседание ФРС США, то участники рынка очень чувствительны ко всем выходящим макроэкономическим данным.
Кроме того, трейдеры и инвесторы обеспокоены возможностью начала торговых войн, поэтому пристально следят за новостями из Белого дома. На новостях курс евро пробил трендовую линию, упав до $1,2336. Цена остается торговаться в диапазоне 13 марта ($1,2315 — $1,2408).
Первые часы американской сессии очень волатильные, поэтому нельзя однозначно сказать, что после пробоя линии цена двинется дальше вниз. Доллар торгуется ко всем валютам в плюсе, за исключением йены. Если посмотреть на кроссы с евро, то там смешанная динамика, и основная кросс-пара евро/фунт торгуется в плюсе. А это чревато резкими отскоками вверх, то есть ты думаешь, что цена пойдёт ниже, а она может быстро вернуться обратно из-за растущих кроссов.
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