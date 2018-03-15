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Подсветку здания городской администрации в Лобне отключат в рамках акции «Час Земли»
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Подсветку здания городской администрации в Лобне отключат в рамках акции «Час Земли» 

РИАМО 15 марта 2018
Фото: РИАМО
Подсветку здания городской администрации Лобни выключат в рамках экологической акции «Час Земли», которая в текущем году пройдет 24 марта, сообщил Лобненскому информагентству начальник управления ЖКХ администрации города Лобня Сергей Хренов.
«Двадцать четвертого марта Лобня примет участие во Всемирной экологической акции «Час Земли». В городе отключат подсветку здания городской администрации», — сказал Хренов.
Он добавил, что также будет отключена подсветка композиции «Лобня», которая находится рядом с администрацией.
По информации агентства, «Час Земли» — это экологическая акция, в рамках которой на час выключают электричество. В 2018 году «Час Земли» пройдет с 20:30 до 21:30. Лобня примет участие в акции впервые.
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