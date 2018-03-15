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В Германии растут опасения по поводу «пузыря» на рынке недвижимости
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В Германии растут опасения по поводу «пузыря» на рынке недвижимости 

Prian.ru 15 марта 2018
Фото: Prian.ru
В то время как цены на жилье в крупных городах Германии продолжают расти, немецкий Центробанк снова напоминает о рисках образования «пузыря» на рынке недвижимости. В своем недавнем отчете, опубликованном в феврале 2018-го, регулятор отмечает, что дома и квартиры в городах страны переоценены на 15-30%, пишет Financial Times. Немецкая исследовательская компания Empirica прогнозирует, что стоимость жилой недвижимости в Мюнхене, Берлине и Штутгарте в ближайшие пять лет опустится на 25-30%. Причиной постоянного роста цен на жилье в Германии, объясняют эксперты, был хронический дисбаланс спроса и предложения. Так, с 2011 по 2015 год в немецких городах было построено меньше половины от требуемого количества жилых единиц, сообщает Кельнский институт экономических исследований. Проблема стоит наиболее остро в мегаполисах страны. А растущий интерес со стороны инвесторов приводит также к дефициту предложений на рынке аренды. По данным Центробанка, за 2017 год арендные ставки в Германии поднялись на 7,2%. Увеличению запаса жилья на рынке препятствуют в том числе и жесткие строительные нормы. Например, в 2015 году из-за ужесточения соответствующих стандартов стоимость возведения зданий увеличилась на 30%. Надо сказать, что не все аналитики разделяют опасения Центробанка. Так, аналитическое агентство Oxford Economics приводит цифры по соотношению цен на жилье к доходам населения в Германии. Эта пропорция сейчас на 2% ниже среднего уровня за последние 25 лет. В Испании, например, соответствующий показатель перед тем, как лопнул «пузырь», на 50% превышал средний уровень за долгое время. Таким образом, недвижимость остается доступной для многих жителей Германии, несмотря на рост цен.
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