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Москва и Санкт-Петербург поднялись в рейтинге самых дорогих городов мира
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Москва и Санкт-Петербург поднялись в рейтинге самых дорогих городов мира 

ТАСС 15 марта 2018
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Москва и Санкт-Петербург за последний год поднялись на шесть позиций в рейтинге самых дорогих для проживания городов мира, перебравшись соответственно на 12-е и 14-е место. Как отмечается в опубликованном в среду исследовании аналитического подразделения британского журнала Economist Intelligence Unit (EIU), одна из причин этого — «сильный рубль».
За основу рейтинга был взят уровень жизни в Нью-Йорке. Лидером списка стал Сингапур, второе место поделили между собой Париж и Цюрих, за ними следует Гонконг. Замыкают 10-ку лидеров Тель-Авив и Сидней.
По данным авторов рейтинга, из-за падения курса доллара ни один из городов США не смог подняться выше 10-го места. Эксперты также отмечают, что стоимость жизни в городах зависит от их местоположения на карте мира: для европейских городов определяющим фактором являются цены на сферу услуг, для азиатских — стоимость продуктов.
Замыкают список из 133 самых дорогих городов планеты Дамаск, Каракас и Алма-Аты.
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