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Заявки по безработице в США вновь снизились
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Заявки по безработице в США вновь снизились 

Вести Экономика 15 марта 2018
Фото: Вести Экономика
Москва, 15 марта — «Вести. Экономика». Количество заявок на пособие по безработице в США снизилось в третий раз за четыре недели и осталось вблизи минимума за 48 лет, отражая ужесточение рынка труда, сообщает Bloomberg.
Фото: EPA/JUSTIN LANE
Число американских граждан, впервые подавших заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 4 тыс. и составило 226 тыс., свидетельствуют данные Министерства труда США.
Согласно пересмотренным данным неделей ранее было подано 230 тыс. заявок, а не 231 тыс., как сообщалось ранее.
Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали сокращение числа заявок на 3 тыс. с ранее объявленного уровня — до 228 тыс.
Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, сократилось с 222,25 тыс. до 221,5 тыс.
Количество продолжающих получать пособие по безработице жителей США за неделю, завершившуюся 3 марта, увеличилось на 4 тыс. до 1,879 млн человек.
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