Гении интернета и наследницы: кому из списка Forbes еще нет и 40 лет

В опубликованном в 2018 году мировом рейтинге долларовых миллиардеров Forbes , состоящем из 2208 имен, лишь 63 участникам еще нет 40 лет. Кто эти люди?

По сравнению с прошлым годом число молодых миллиардеров в рейтинге Forbes выросло — тогда лишь 56 богатейшим людям мира не было 40 лет. Новички этого года родом из США и 17 других стран.

Больше половины из них (34 человека) — self-made предприниматели. 26 бизнесменов из этой группы заработали состояние в IT-индустрии. Благодаря работе с мессенджерами и электронной торговле состояние некоторых из них оценивается в десятизначную сумму. Другие же добились успеха благодаря экономике совместного потребления и использованию дронов. Все self-made миллиардеры в рейтинге — представители мужского пола. Зато все 16 долларовых девушек-миллиардеров в возрасте до 40 лет свое состояние получили в наследство.

Богатейшие люди мира — 2018. Рейтинг Forbes

Третий год подряд самыми молодыми обладательницами миллиардного состояния в мире становятся норвежки Александра и Катарина Андерсен, которым 21 и 22 года соответственно. В 2007 году отец сестер, Йохан Андерсен, передал им права на владение семейной инвестиционной компанией Ferd. Forbes узнал о получении наследства сестрами Андерсен лишь в 2016 году, тогда же Катарина и Александра впервые вошли в ежегодный мировой рейтинг долларовых миллиардеров. Состояние каждой из них оценивается в $1,4 млрд В апреле 2017 года автомобиль Audi Q3 Катарины Андерсен был остановлен полицией неподалеку от лыжного курорта. Содержание алкоголя в крови Андерсен в три раза превышало допустимую норму. Суд назначил девушке штраф размером в $32,000 и лишил ее водительских прав на 13 месяцев.

Самым молодым self-made миллиардером стал двадцатисемилетний Джон Коллисон, основатель стартапа Stripe. Вместе со своим братом Патриком Коллисоном он создал платежную систему Stripe. В свои 29 лет Патрик Коллисон также является одним из самых молодых миллиардеров в мире. В ноябре 2016 года, благодаря последнему привлечению средств, стоимость компании оценивалась в $9,2 млрд Состояние каждого из братьев оценивается в $1 млрд Джон Коллисон лишь на несколько месяцев младше Эвана Шпигеля , основателя и CEO компании Snap Inc. Его состояние составляет $4,1 млрд Весь прошлый год Эван Шпигель занимался разработкой нового дизайна приложения Snapchat.

Одним из примечательных новичков в рейтинге Forbes стал Павел Дуров , известный как российский Марк Цукерберг . Обоим миллиардерам по 33 года. В 2007 году, когда Павлу было 22 года, он создал «Вконтакте», вторую по числу пользователей социальную сеть в России . На сегодняшний день количество пользователей «Вконтакте» достигает 400 млн человек. В 2015 году Дуров продал 12% акций компании за $300 млн и переехал жить в Дубай , поскольку отказался сотрудничать с российскими секретными службами и предоставить зашифрованные личные данные пользователей. Тем не менее, большую часть своего состояния он заработал благодаря контрольному пакету акций в мессенджере Telegram, поддерживающем надежные протоколы шифрования. Мессенджером Telegram пользуются более 100 млн человек во всем мире.

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Еще одна участница рейтинга — Линси Снайдер. После того, как в мае 2017 года ей исполнилось 35 лет, она полностью унаследовала семейную империю закусочных In-N-Out и впервые вошла в рейтинг долларовых миллиардеров Forbes с состоянием в $1,2 млрд В течение последних десяти лет Линси Снайдер согласно сложному плану, разработанному ее дедушкой и бабушкой, по частям наследовала доли в компании. Гарри и Эстер Снайдеры основали популярную сеть закусочных In-N-Out, располагающихся в основном на западном побережье США, еще в 1948 году.

Самым богатым миллиардером в мире в возрасте до 40 лет безоговорочно считается Марк Цукерберг. Его состояние составляет $71 млрд В августе 2017 года у Цукерберга родилась вторая дочь, которую назвали Огаст. В 2018 году тридцатитрехлетний Марк Цукерберг планирует сделать свою социальную сеть Facebook более ориентированной на семью и друзей.

Второй богатейшей девушкой-миллиардером в мире в возрасте до 40 лет стала Ян Хуэйянь, наследница одной из самых крупных девелоперских корпораций Китая . К 36 годам ее состояние достигло $21,9 млрд Ян Хуэйянь принадлежат 57% акций корпорации Country Garden Holdings. Ее отец Ян Гоцян передал ей этот пакет акций в 2007 году. В прошлом году акции Country Garden взлетели на 145%, благодаря чему состояние Ян Хуэйянь увеличилось на $12,9 млрд Ян Хуэйянь также является председателем компании Bright Scholar Education, которая управляет международными школами K-12 в Китае с билингвальной системой обучения.

Общее состояние 63 самых молодых миллиардеров мира оценивается в $265 млрд В прошлом году эта цифра была меньше — $208 млрд Состояние 30 миллиардеров в возрасте до 40 лет, которые в прошлом году также попали в рейтинг богатейших людей по версии Forbes, увеличилось по сравнению с 2017 годом. Состояние 11 миллиардеров уменьшилось. Для вычисления состояний миллиардеров Forbes при составлении рейтинга использовал курсы акций и валютные курсы на 9 февраля 2018.

Перевод Полины Шеноевой

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