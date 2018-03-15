Сколько платить за тепло?

Наш дом обслуживает ТЭЦ-9. В предыдущем отопительном сезоне стоимость одной Гкал была 1757 рублей 53 копейки. С 1 июля 2018 года тариф на тепло вырастет на 101 рубль 94 копейки и будет 1859 рублей 27 копеек. Получается, что за коммуналку мы будем платить на 2-2,5 тысячи рублей больше. Почему ТЭЦ-9 самая дорогая в Перми ? Нельзя ли уменьшить этот тариф?

«Каждый год правительство РФ ограничивает предельный рост платы за коммунальные услуги, — отвечает пресс-секретарь Региональной службы по тарифам (РСТ) Евгения Фенько. — Речь идёт о совокупном платеже: за воду, тепло, свет. В соответ­ствии с этим документом индекс для края — 4%, но не более 6,5%. Речь идёт именно об индексации, а не об увеличении тарифа. При расчёте индексов учитывают уровень инфляции, увеличение стоимости энергоносителей и другие показатели. Рост совокупного платежа либо укладывается в зафиксированные 4%, либо чуть ниже. В Перми, к примеру, он сложился на уровне 3,9%.

В зоне действия источников ПТЭЦ-6, 9, 13, ВК-2, 3, 5, 20 статус единой теплоснабжающей организации — у ПСК. Поэтому тариф устанавливают не для ПТЭЦ-9 отдельно, а для ПСК в целом. Он единый для всего города.

При расчёте тарифов теплоснабжающим организациям РСТ тщательно проверяет обоснованность представленных расходов. Главное правило — они должны быть подтверждены документально. ПСК, например, посчитала, что экономически обоснованный тариф на 2018 г. для неё — 3869,42 руб. /Гкал. РСТ же установила его на уровне 1860,27 руб. /Гкал (рост 3,4%)».