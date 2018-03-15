На аукцион выставили 1,8 тыс. га земли в Можайске, принадлежащих заводу ЗИЛ

Земельный актив столичного завода ЗИЛ , включающий 29 участков общей площадью свыше 1,8 тысячи гектаров в подмосковном городском округе Можайск , выставили на аукцион в Москве , торги пройдут 18 апреля, говорится в сообщении пресс-службы департамента по конкурентной политике столицы.

«100-процентный пакет акций компании «Возрождение», собственником которого является ПАО «Завод имени И. А. Лихачева» (АМО ЗИЛ), инвесторы могут приобрести через электронный аукцион. Актив включает в себя 29 земельных участков, расположенных в городском округе Можайск Московской области в 140 километрах от МКАД. Общая площадь активов составляет более 1800 гектаров», — отмечается в сообщении.

Ранее пакет акций выставлялся на торги с начальной стоимостью в 123 миллиона рублей. В настоящее время стоимость актива снижена на 10% и составляет 110,9 миллиона рублей.

В соответствии с уставом ООО «Возрождение» занимается управлением недвижимостью, сдачей внаем собственного недвижимого имущества, организацией комплексного туристического обслуживания, предоставлением социальных услуг, а также деятельностью столовых при предприятиях и учреждениях. Назначение актива — сельское хозяйство. Общество вправе заниматься любыми иными видами деятельности, не указанными в уставе, не запрещенными действующим законодательством Российской Федерации

Александр Пыпин. «Пул земельных участков в 1,8 тысячи гектаров в первую очередь заинтересует крупные агропромышленные и сельскохозяйственные холдинги для растениеводства и животноводства, так как включает крупные земельные наделы в экологически чистом районе Московской области. Также пулом могут заинтересоваться инвестиционно-финансовые группы, готовые привлечь инвесторов в развитие различных участков для размещения дачных и садоводческих хозяйств, коттеджных поселков, туристических баз и домов отдыха, сельскохозяйственных производств», — сказал ведущий аналитик ЦИАН

Заявки для участия в аукционе принимаются до 12 апреля. Электронный аукцион пройдет 18 апреля 2018 года.