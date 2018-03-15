Публичное ICO Telegram под вопросом 

Telegram проводит второй раунд привлечения инвестиций в свою блокчейн-платформу TON, книгу заявок могут закрыть уже эту пятницу, сообщили изданию «Вести. Экономика» источники среди инвесторов предварительного этапа ICO Telegram. Цена токенов на этом этапе составит в среднем $1,33— $1,45, что в 4 раза дороже стоимости Грама (Gram, так называется собственная криптовалюта проекта Павла Дурова) на первом этапе pre-ICO. В середине февраля Telegram отчитался перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США о привлечении $850 млн Из сообщения комиссии следует, что два эмитента TON — Issuer и Telegram group — продали на эту сумму криптовалюту. Размещение может стать самым крупным в истории, превзойдя объем прошлогоднего ICO Filecoin, в рамках которого было привлечено $257 млн Более того, ICO Telegram привлекло больше денег, чем IPO практически всех российских компаний за последние годы. Стоит отметить, что купить токены может не любой желающий. Telegram рассылает персональные приглашения избранным венчурным фондам и физическим лицам. По сообщениям в СМИ, среди инвесторов первого раунда значатся основатель «Вимм-Билль-Данна» Давид Якобашвили ($10 млн), основатель Qiwi Сергей Солонин ($17 млн), а также Роман Абрамович ($300 млн). В числе инвесторов значатся такие гиганты Кремниевой долины, как Sequoia Capital и Benchmark. Документация, описывающая принципы работы блокчейна TON (Telegram Open Network), а также его математические алгоритмы и технические детали, появилась в анонимных Telegram-каналах. Документ состоит из 132 страниц, он был подписан одним из основателей социальной сети «ВКонтакте» и братом Павла Дурова Николаем Дуровым. Во вводной части TON описывается как «проект быстрого, защищенного и масштабируемого блокчейна и сети, способных обрабатывать миллионы транзакций в секунду, являющихся одновременно ориентированными как на пользователей, так и на поставщиков услуг». Помимо прочего, в файле описываются характеристики криптовалюты Gram и принципы работы с ней. Многоуровневая платформа, которую намерен создать Telegram, будет отличаться тем, что вместо новых блоков в цепочке будут новые блокчейны. Таким образом, весь массив операций, которые приходится обрабатывать блокчейну, будет разделен между более мелкими цепями. Кроме того, создатели TON хотят избежать одной из проблем современных блокчейн-платформ — форков криптовалют (когда от одной криптовалюты отделяется новая в результате несогласия майнеров по поводу стратегии развития блокчейна, в августе прошлого года таким образом от биткоина отделился Bitcoin Cash). Создатели TON уверяют, что в их системе форки практически невозможны. Во втором раунде Telegram намерен собрать до $1,7 млрд, указано в пояснении к заявке для инвесторов. Telegram может продать инвесторам до 1,05 млрд токенов. Второй раунд делится на два этапа: первый стартовал в последних числах февраля 2018 г. и может завершиться до 20 марта. Telegram намерен привлечь $850 млн, минимальная сумма покупки для частных инвесторов — $1 млн, юридические лица должны купить Грамы минимум на $10 млн В распоряжении редакции оказались пояснительные записки о структуре возможной сделки и будущих этапах размещения, а также и обновленная «белая книга» (white paper), где описываются преимущества TON и Gram. Ключевое отличие второго этапа продажи токенов — отсутствие периода «заморозки» на 18 месяцев после запуска блокчейна TON, сообщается в обновленном white paper. Токены, купленные при предварительном размещении будут высвобождаться каждые три месяца по 25% после запуска TON. До этого момента, по их соглашению о продаже токенов Telegram, они не могут совершать любые операции с купленными токенами (в том числе, перепродавать токены и права на них). У инвесторов на втором этапе такого ограничения нет — и они могут продать свои Грамы сразу, как те начнут котироваться на международных биржах. Или продать на внебиржевом рынке по договорному курсу. Цена токенов, план привлечения инвестиций и другие параметры этапа B второго раунда в документах точно не описаны. Инвесторов приглашают к финансированию через венчурные фонды iTechCapital и Da Vinci Capital. Согласно документам, попавшим в редакцию «Вести. Экономика», Da Vinci Capital планирует создать на Каймановых островах DVC ячейку в сегрегированной портфельной компании (SPC). Фонд выпускает юниты для полученных и подтвержденных инвестиций, далее замораживает денежные средства и подтверждает аллокацию с командой TON. В случае сокращения аллокации, излишек средств возвращается инвесторам (redemption). Платежи от инвесторов принимаются в долларах, а затем переводятся юридическому лицу, которое будет проводить продажу токенов — «токенизатору». После управляемая DVC ячейка предоставит мгновенную ликвидность после разморозки токенов (по требованию), в дальнейшем, инвестору будет предоставляться ликвидность на ежемесячной основе. Публичное размещение запланировано на март текущего года, однако оно может так и не состояться — желаемые $3 млрд Telegram может собрать в ходе закрытой продажи. Согласно сведениям информатора издания, заявок уже собрано на $4,2 млрд, однако не все заявители смогут пройти процедуры KYC. При публичном размещении «отсеять» неугодных инвесторов будет проблематично. Всего будет выпущено 5 млрд токенов. Более половины этого числа будет распределено среди инвесторов, 4% — зарезервировано для разработчиков, а нераспроданная часть будет сохранена в качестве резерва.