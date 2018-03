В британском парламенте огласили величину состояния президента Путина: «Он украл у россиян три миллиарда долларов»

Президент России Владимир Путин представляется всем человеком скромного достатка, живущим на официальную зарплату главы государства. В действительности же он может быть одним из богатейших людей в мире, пишет, обращая внимание на то, что, выдвигаясь на новый президентский срок, Путин представил

налоговую декларацию, судя по которой он заработал за 6 предыдущих лет 38,5 млн рублей.

Однако на самом деле его доходы могут быть на порядки выше.

Накануне вопрос происхождения миллиардов Путина вновь был поднят во время дебатов в парламенте Великобритании , прошедших после выступления премьер-министра Терезы Мэй по поводу

инцидента

с применением нервно-паралитического вещества российского производства

"Новичок"

в Солсбери. Премьер, объявив о принятых правительством страны

мерах в отношении России , обвиняемой в организации химической атаки на граждан Великобритании, затем приняла участие в дебатах и ответила на многочисленные вопросы членов Палаты общин.

Парламентарии несколько раз поднимали вопрос о происхождении денег российских граждан, проживающих или имеющих бизнес на территории Королевства, а также призывали ужесточить ответственность за отмывание денег. Премьер сообщила, что к имуществу российских лиц, которые не смогут объяснить законность происхождения имущества, будут применены правовые последствия.

Парламентарии также потребовали от премьера задействовать лоббистов с тем, чтобы обнаружить активы россиян в Великобритании.

А глава комитета по иностранным делам британского парламента, консерватор Том Тугендхат заявил, что «семья Путина» почти за 20 лет правления украла у граждан страны около трех миллиардов долларов, передает

"Три миллиардов долларов или больше были украдены у россиян этим человеком", — заявил Тугендхат, призвав премьера Терезу Мэй использовать все инструменты, находящиеся в ее распоряжении, чтобы выявить эти богатства.

В статье, посвященной богатству Путина, указана значительно большая цифра — 300 млрд долларов, которыми владеет Путин.

On paper, Russian President Vladimir Putin is a man of modest wealth. In reality, he may be one of the world's richest people. https://t.co/ZjxqQlbIYo pic.twitter.com/Xk9fW9H3Co

А политический редактор The Sunday Times Тим Шипман в своем Twitter указывает сумму в 300 миллиардов фунтов (418 млрд долларов).

Tom Tugendhat accuses Putin's family of «stealing £300bn»

— Tim Shipman (@ShippersUnbound) March 14, 2018

Корреспондент британской газеты The Times Люси Фишер также написала, что состояние Путина в парламенте Великобритании оценили в 300 миллиардов долларов.

Tom Tugendhat, Conservative chairman of foreign affairs cmtte, calls for more use of Unexplained Wealth Orders on dubious Russians in UK. Also calls for UK gvt to expose how Putin & family «stole» $300bn fortune and not be a «useful idiot hiding behind legalism».

— Lucy Fisher (@LOS_Fisher) March 14, 2018

Впрочем, большинство британских изданий не ошибается и указывает те самые 3 млрд долларов (2,15 млрд фунтов), о которых и заявил глава комитета по иностранным делам британского парламента Том Тугендхат.

В ответ на его ремарку премьер-министр Тереза Мэй сказала, что благодарна за его информацию и предложение исследовать состояние президента России, но относительно расследования его необъясненных источников богатств необходимо использовать только те инструменты, которые для этого предусмотрены законом, и только в том порядке, который предусмотрен законом.

Согласно

официальным данным, за шесть предыдущих лет Путин заработал 38 528 817 рублей (около 675 тысяч долларов). На его 13 счетах в российских банках лежит 13 824 389 рублей (около 242 тысяч долларов). Его указанные источники дохода — зарплата, Администрация президента РФ , доход от вкладов в банках и военная пенсия. Путин имеет в собственности квартиру (77 кв.м) и гараж (18 кв.м) в Санкт-Петербурге , а также три легковых автомобиля (ГАЗ 21М 1960 г.в., ГАЗ-21М 1965 г.в. и ВАЗ-2121 «Нива» 2009 г.в.) и прицеп «Скиф» 1987 г.в. У Путина также есть 239 акций ПАО «Банк Санкт-Петербург».

Российское отделение Transparency International не усомнилось в истинности декларации Путина, заявив, что нет «никаких неопровержимых доказательств», свидетельствующих, что она ненадежная или неполная.

Однако, как пишет CNN, независимые расследователи обвиняют Путина в накоплении очень серьезного состояния, которое остается скрытым, благодаря тому, что эти активы записаны на членов семьи и близких друзей нынешнего президента России, хотя и контролируются им.

К примеру, глава и сооснователь фонда Hermitage Capital Уильям Браудер , который в России заочно арестован по обвинению в незаконном приобретении 200 миллионов акций "Газпрома" , уклонении от уплаты налогов и преднамеренном банкротстве ряда компаний, заявил, что президент Владимир Путин является самым богатым человеком в мире. Летом 2017 года, давая показания в юридическом комитете сената США , который расследовал предполагаемое российское вмешательство в американскую президентскую кампанию, сообщил, что состояние Путина оценивается им в 200 миллиардов долларов

В ноябре 2017 года агентство Bloomberg сообщило о том, как родственник Владимира Путина вывел

10 млрд долларов

из России через обанкротившийся "Промсбербанк" , и большая часть транзакций прошла через Deutsche Bank

В апреле 2016 года Международный консорциум журналистов-расследователей сообщил, что так называемые «Панамские документы», просочившиеся в прессу, показали, что виолончелист Сергей Ролдугин , давний друг Путина, осуществлял контроль над офшорной сетью на 2 млрд долларов. Причем сам Путин признал, что сообщения правдивы, но заявил, что Ролдугин употребил эти деньги на приобретение старинных музыкальных инструментов и их доставку в Россию.

В январе 2016 года Министерство финансов США открыто обвинило президента РФ Владимира Путина в участии в коррупционных схемах. Заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке, отвечающий за антироссийские санкции, Адам Шубин сообщил, что тот «обогащает своих друзей и ближайших союзников». Он подчеркнул, что благодаря этому Путину удалось аккумулировать

несметные богатства

В том же 2016 году подполковник юстиции в отставке, бывший старший следователь по особо важным делам отдела по расследованию преступлений в сфере коррупции и экономики следственного управления Следственного комитета МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу Андрей Зыков рассказал, что о миллиардах Путин (но рублей) было известно еще во время его работы в Питере. Зыков рассказал, что во время следствия, начатого в 1999 году, он и его коллеги столкнулись с невероятным размахом «коррупции, присвоения бюджетных средств и незаконного бизнеса в размере

сотен миллиардов рублей

», и «все ниточки ведут к Путину». По словам бывшего следователя, именно тогда была разработана система, действующая до сих пор.

В докладе ЦРУ от 2007 года говорилось о том, что состояние президента РФ составляло на тот момент более

40 миллиардов долларов

Но с тех пор прошло 10 лет.