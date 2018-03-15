Арбитражный суд Татарстана подтвердил картельный сговор поставщиков медучреждений республики

Компании ООО «Ларэн-Волга» и ООО «Аксиома» совместно участвовали в торгах на поставку химических реактивов, расходных лабораторных материалов, изделий медицинского назначения для больниц Казани и республики, передает антимонопольное ведомство региона.

По результатам проверки стало известно, что компании подавали минимальное количество ценовых предложений, отказывались от дальнейшей конкурентной борьбы. В результате снижение по аукционам составило 1-2% от начальной цены контракта.

«Проанализировав другие аукционы, где кроме ответчиков участвовали другие компании, Татарстанское УФАС России выяснило, что в них снижение цены контракта составило от 18,5 до 25,5%», — говорится в сообщении.

В ходе служебной проверки также выяснилось, что компании подавали заявки с одного IP-адреса. Признаком нарушения также стало то, что при аккредитации на электронной торговой площадке компании указали один и тот же контактный телефон.

«В результате ООО «Ларэн-Волга» и ООО «Аксиома» реализовали единую стратегию поведения, целью которой являлась не конкуренция между ними в ходе торгов, а достижение результата — победы в конкретных аукционах ООО «Ларэн-Волга» с ценой контракта близкой начальной цене, избегая процедуры согласования закупки с единственным поставщиком, » — заключили представители ведомства.

Согласно решению Арбитражного суда, ООО «Ларэн-Волга» и ООО «Аксиома» привлечены к административной ответственности в виде штрафа в 896,4 и 50 тысяч рублей соответственно.