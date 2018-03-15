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Основатель скандальной компании Theranos оштрафована на 500 тыс. долларов
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Основатель скандальной компании Theranos оштрафована на 500 тыс. долларов 

360tv.ru 15 марта 2018
Главу компании Theranos, которая предлагала якобы новейшие методы анализа крови, обвинили в мошенничестве. Элизабет Холмс получила 700 миллионов долларов от инвесторов. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на The Washington Post.
Анализ, которые разработали в Theranos, якобы мог дать точные показания по нескольким каплям крови. Но в результате проверки выяснилось, результаты Theranos сильно расходятся с результатами, которые удалось получить при других методах анализа крови. Также в лаборатории компании выявили нарушения хранения биологического материала.
В результате Холмс выплатила штраф в 500 000 долларов. Кроме того, она должна будет вернуть все деньги инвесторам. Также главу Theranos на десять лет лишили права занимать руководящие должности.
Пензенского велосипедиста оштрафовали за наезд на дорожную яму и причинение ей ущерба. Мужчина обжаловал решение районного отдела ГИБДД и направил в городскую администрацию просьбу устранить выбоину.
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