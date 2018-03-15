Основатель скандальной компании Theranos оштрафована на 500 тыс. долларов

Главу компании Theranos, которая предлагала якобы новейшие методы анализа крови, обвинили в мошенничестве. Элизабет Холмс получила 700 миллионов долларов от инвесторов. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на The Washington Post.

Анализ, которые разработали в Theranos, якобы мог дать точные показания по нескольким каплям крови. Но в результате проверки выяснилось, результаты Theranos сильно расходятся с результатами, которые удалось получить при других методах анализа крови. Также в лаборатории компании выявили нарушения хранения биологического материала.

В результате Холмс выплатила штраф в 500 000 долларов. Кроме того, она должна будет вернуть все деньги инвесторам. Также главу Theranos на десять лет лишили права занимать руководящие должности.