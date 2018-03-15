Goldman ставит на акции развивающихся стран

Goldman Sachs Asset Management считает акции развивающих стран лучшим вариантом для инвестиций после февральского падения стоимости активов, пишет Bloomberg

В отличие от предыдущих случаев рыночной коррекции, когда развивающиеся страны наблюдали большой отток капитала, на этот раз клиенты вкладывали больше денег в самые рискованные активы, рассказала генеральный директор International GSAM Шейла Патель. Это была разумная стратегия в прошлом месяце, когда доходность инвестиций в акции EM составила 3,1% по сравнению с 2,5% по американским бумагам.

Подразделение Goldman Sachs Group Inc., которое управляет активами более чем на $1 трлн, присоединилось к GMO, Voya Investment Management и JPMorgan Chase & Co. Они также отмечают преимущества развивающихся рынков для своих клиентов, после того как основной фондовый индекс вырос более чем на 75% с начала 2016 года. "Быки" утверждают, что поддержку акциям EM оказывает рост прибыли компаний, исторически низкие оценки стоимости активов и более низкая волатильность по сравнению с акциями развитых стран.

По словам Патель, GSAM особенно позитивно относится к акциям индийских компаний в сфере здравоохранения, мексиканским акциям потребительского сектора, а также к аргентинскому долгу. Она ожидает, что правительство Индии увеличит расходы на здравоохранение при премьер-министре Нарендре Моди . И хотя политические риски нельзя игнорировать, пессимизм инвесторов в отношении Мексики Аргентины преувеличен, сказала она.

"Я думаю, что Саудовская Аравия, безусловно, является еще одним местом, которое, учитывая вероятное включение в MSCI, и, опять же, очень благоприятную демографическую ситуацию, привлекает немало внимания наших клиентов, которые хотят понять, какие возможности могут существовать в отношении этого рынка", — заявила Патель. GSAM также присматривается к рынкам Саудовской Аравии

Как писали "Вести. Экономика", даже четыре повышения ставки ФРС США вряд ли ослабят аппетит инвесторов к риску.

За 19 из последних 22 повышений ставки ФРС последовал в течение трех месяцев рост акций развивающихся рынков. Во всех случаях, кроме семи, ралли акций EM происходило в течение недели после повышения.

Все сводится к фундаментальным экономическим показателям. Степень, в которой развивающиеся экономики опережают развитые по темпам роста, увеличивается. Это и высокие оценки прибылей компаний должно поддерживать активы EM вне зависимости от того, как меняется ставка ФРС, считает директор по инвестициям Prime Partners SA в Женеве Франсуа Савари.