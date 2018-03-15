Австралия и Вьетнам установили отношения стратегического партнерства 

Канберра, 15 марта /Синьхуа/ — В четверг глава кабинета министров Австралии Малкольм Тернбулл провел переговоры с прибывшим с визитом премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком и объявил об установлении австралийско-вьетнамских отношений стратегического партнерства.
М. Тернбулл заявил, что Австралия и Вьетнам в качестве стратегических партнеров будут сотрудничать для достижения безопасности, открытости и процветания в регионе.
По его словам, Австралия и Вьетнам создадут механизм ежегодных встреч глав МИД и Минобороны. Ранее, чтобы способствовать развитию двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, между двумя странами был установлен механизм экономического диалога на министерском уровне.
М. Тернбулл также сообщил, что объем товарооборота между двумя странами превысил 11 млрд австралийских долларов /около 9 млрд долларов США/.
Также в четверг представители соответствующих ведомств Австралии и Вьетнама подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в таких сферах, как сельское хозяйство, инновации, наука и техника, профессионально-техническое образование. —0—