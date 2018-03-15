Обезьяна из Москвы «выиграла» на бирже 6 млн рублей

Обезьяна из Уголка Дурова наугад выбрала акции и обыграла крупнейшие ПИФы, получив прибыль в 6,5 миллиона рублей.
История началась 10 лет назад, когда группа московских финансистов решила провести эксперимент, дав обезьяне возможность сформировать инвестиционный портфель из российских акций.
Приехали в декабре в Уголок Дурова и предложили обезьянке Лукерье на выбор 30 кубиков с надписями самых котирующихся на Московской бирже акций. Луша выбрала восемь: Сбербанк, Лукойл, Полюс Золото, Роснефть, Автоваз, Газпром-нефть, Уралсвязьинформ, Сургутнефтегаз.
На днях организаторы эксперимента решили подсчитать, что произошло за это время с виртуальным портфелем. Результат шокировал всех: его стоимость выросла в 7,5 раза — с миллиона до 7,6 миллиона рублей. Чистая прибыль— 6,5 миллиона, что намного лучше результатов самых крупных и известных паевых инвестиционных фондов (ПИФ). У них акции выросли всего лишь в 2,2-5,1 раза.
— Конечно, причина не только в гениальности и везучести конкретной обезьяны, — объяснил феномен «Вечерке» организатор акции, член совета директоров интернет-бухгалтерии «Мое дело» Олег Анисимов. — Во-первых, был очень удачно выбран момент: кризисный декабрь кризисного 2008 года, все акции находились на спаде, а это один из лучших моментов для инвестиций. Конечно, у управляющих-людей мозг покруче обезьяньего, и ничто не мешало им выбрать те же самые акции сознательно. Но тут вступает в силу второй фактор. По закону, доля одного эмитента (организации или физлица, которые выпускают ценные бумаги для развития свой деятельности — «ВМ») в портфеле, которым распоряжается ПИФ, не должна превышать 15%. Как только этот лимит превышается, фонд обязан продать эти растущие акции и купить что-то другое. У людей (и у животных) таких ограничений нет. Ну, и не стоит забывать про вознаграждение, которое берут управляющие компании за заботу о ваших инвестициях. А это 3-4% стоимости всех чистых активов ежегодно. То есть, условно говоря, если фондовый рынок вырос в год на 10% (что бывает нередко), то человек с этого в ПИФе получит лишь 6%.
Для тех кто хочет повторить подвиг обезьяны, эксперт рассказал, на что нужно обращать внимание при самостоятельной покупке акций:
— Во-первых, ждать сильного спада. Сейчас акции того же Сбербанка растут уже очень долго, и дальнейший серьезный рост весьма проблематичен — биржевой «пузырь» рано или поздно лопнет. А во-вторых, помнить о стратегии регулярных инвестиций, которая сглаживает все регулярные рыночные колебания. Скажем, если человек решает, что каждый месяц будет 10 тысяч пускать на инвестиции, нужно разнести деньги по разным корзинам (желательно тоже на спадах цен): один месяц инвестировать во вклады, второй — в акции, третий — в золото и т.д. Ну, и не стоит поддаваться панике, если вдруг цена акций упала. Потому что если на большом промежутке времени в 5-10 лет активы растут, это не значит, что на промежутке в 3-4 года они не упадут. То есть, нужна мудрость, выдержка и понимание, что время все выправит.