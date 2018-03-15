Обезьяна из Москвы «выиграла» на бирже 6 млн рублей

Обезьяна из Москвы «выиграла» на бирже более 6 миллионов рублей

Обезьяна из Уголка Дурова наугад выбрала акции и обыграла крупнейшие ПИФы, получив прибыль в 6,5 миллиона рублей.

История началась 10 лет назад, когда группа московских финансистов решила провести эксперимент, дав обезьяне возможность сформировать инвестиционный портфель из российских акций.

— Конечно, причина не только в гениальности и везучести конкретной обезьяны, — объяснил феномен «Вечерке» организатор акции, член совета директоров интернет-бухгалтерии «Мое дело» Олег Анисимов. — Во-первых, был очень удачно выбран момент: кризисный декабрь кризисного 2008 года, все акции находились на спаде, а это один из лучших моментов для инвестиций. Конечно, у управляющих-людей мозг покруче обезьяньего, и ничто не мешало им выбрать те же самые акции сознательно. Но тут вступает в силу второй фактор. По закону, доля одного эмитента (организации или физлица, которые выпускают ценные бумаги для развития свой деятельности — «ВМ») в портфеле, которым распоряжается ПИФ, не должна превышать 15%. Как только этот лимит превышается, фонд обязан продать эти растущие акции и купить что-то другое. У людей (и у животных) таких ограничений нет. Ну, и не стоит забывать про вознаграждение, которое берут управляющие компании за заботу о ваших инвестициях. А это 3-4% стоимости всех чистых активов ежегодно. То есть, условно говоря, если фондовый рынок вырос в год на 10% (что бывает нередко), то человек с этого в ПИФе получит лишь 6%. На днях организаторы эксперимента решили подсчитать, что произошло за это время с виртуальным портфелем. Результат шокировал всех: его стоимость выросла в 7,5 раза — с миллиона до 7,6 миллиона рублей. Чистая прибыль— 6,5 миллиона, что намного лучше результатов самых крупных и известных паевых инвестиционных фондов (ПИФ). У них акции выросли всего лишь в 2,2-5,1 раза.