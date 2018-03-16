Правительство Украины поручило легализовать майнинг криптовалют

Правительственный комитет под председательством первого вице-премьер-министра Степана Кубива поручил ряду государственных органов легализовать майнинг криптовалют. Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли. «Наше законодательство не такое прогрессивное, должны начать хотя бы с того, чтобы внести „майнинг“ в классификатор видов экономической деятельности Украины , вывести из тени», — заявил Кубив.

По его словам, дополнение КВЭД решит вопрос детенизации рынка майнинга, привлечения дополнительных доходов в бюджет, уменьшение оттока квалифицированных IT-специалистов и уменьшение силового давления на криптосообщество.

Ранее сообщалось, что в Исландии наблюдается экспоненциальный рост потребления электричества из-за майнинга криптовалют, в частности биткоина.