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Правительство Украины поручило легализовать майнинг криптовалют
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Правительство Украины поручило легализовать майнинг криптовалют 

RT на русском 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Правительственный комитет под председательством первого вице-премьер-министра Степана Кубива поручил ряду государственных органов легализовать майнинг криптовалют. Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли. «Наше законодательство не такое прогрессивное, должны начать хотя бы с того, чтобы внести „майнинг“ в классификатор видов экономической деятельности Украины, вывести из тени», — заявил Кубив.
По его словам, дополнение КВЭД решит вопрос детенизации рынка майнинга, привлечения дополнительных доходов в бюджет, уменьшение оттока квалифицированных IT-специалистов и уменьшение силового давления на криптосообщество.
Ранее сообщалось, что в Исландии наблюдается экспоненциальный рост потребления электричества из-за майнинга криптовалют, в частности биткоина.
Учредитель Российской ассоциации криптовалют Александр Трещёв прокомментировал НСН сообщения о том, что российский бизнесмен купил две теплоэлектростанции для создания майнинговой фермы в Пермском крае и Удмуртии.
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