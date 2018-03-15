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Росавиация приостановила сертификат авиационной безопасности аэропорта Перми
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Росавиация приостановила сертификат авиационной безопасности аэропорта Перми 

Ведомости 15 марта 2018
Фото: Мир24
Росавиация приостановила действие сертификата авиационной безопасности международного аэропорта Перми, сообщил советник руководителя ведомства Сергей Извольский.
«Сертификат авиационной безопасности приостановлен до устранения выявленных нарушений», — сказал Извольский «Интерфаксу».
Какие именно нарушения были выявлены, он не уточнил, сославшись на «служебную информацию». Аэропорт сейчас продолжает обслуживать рейсы, добавил Извольский. Комментария аэропорта пока нет.
АО «Международный аэропорт „Пермь“» получил сертификат авиационной безопасности 10 января 2017 г. сроком на два года.
25% акций пермского аэропорта принадлежат краевому министерству по управлению имуществом и земельными отношениями, 25% минус одна акция — у АО «Корпорация развития Пермского края», 25% плюс одна акция — у ООО «Новая Колхида».
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