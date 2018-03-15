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В Татарстане доказан сговор медкомпаний на торгах — Арбитражный суд РТ
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В Татарстане доказан сговор медкомпаний на торгах — Арбитражный суд РТ 

АиФ Казань 15 марта 2018
Фото: АиФ Казань
Арбитражный суд РТ подтвердил участие двух медицинских компаний ООО «Ларэн-Волга» и Аксиома» в картельном сговоре, касающемся 13 аукционов, сообщает пресс-служба УФАС по РТ.
Торги, которые расследовали антимонопольщики, проводились с 2015 по 2016 годы на общую стоимость 12 778 453,30 рублей. Торги объявлялись на поставку химических реактивов, расходных лабораторных материалов, изделий медицинского назначения для больниц Казани и республики. Их общая стоимость — 12 778 453,30 рублей.
ООО «Ларэн-Волга» и ООО «Аксиома» участвуя совместно в этих аукционах, подавали минимальное количество ценовых предложений, отказывались от дальнейшей конкурентной борьбы. В результате снижение по аукционам составило 1-2% от начальной (максимальной) цены контракта. Проверив другие аукционы, где кроме ответчиков участвовали другие компании, Татарстанское УФАС России выяснило, что в них снижение цены контракта составило от 18,5 до 25,5%.
Заявки компании подавали с одного IP-адреса. Они объяснили это тем, что занимали тогда помещения по одному и тому же адресу. Однако расследование показало, что договор с провайдером на этот IP-адрес заключило только ООО «Ларэн-Волга». ООО «Аксиома» абонентом провайдера не являлось. К тому же при аккредитации на электронной торговой площадке компании указали один и тот же контактный телефон.
В итоге Арбитражный суд РТ сделал вывод о доказанности Татарстанским УФАС России заключенного между компаниями устного соглашения. Поскольку ООО «Ларэн-Волга» и «Аксиома» нарушили Закон о защите конкуренции, им назначен штраф в 896,4 и 50 тысяч рублей соответственно.
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