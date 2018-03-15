«Газпром» и Мэй: в кого поверили иностранные инвесторы

МОСКВА , 15 мар — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Великобритания стала домом для многих русских, которые соблюдают ее законы и приумножают общее благосостояние, заявила в ходе вчерашнего выступления в парламенте премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй . «Это мы продолжим приветствовать», — уточнила она. Очевидно, что Великобритания готова приумножать свое благосостояние не только за счет отдельно взятых россиян, но и за счет российских компаний. В то время как Мэй в парламенте обличала российских политиков и высылала дипломатов, иностранные инвесторы, включая англичан, покупали евробонды "Газпрома"

Российская газовая монополия провела 12-13 марта в Париже и Лондоне встречи с инвесторами, а 14 марта разместила восьмилетние еврооблигации объемом 750 миллионов евро с доходностью в размере 2,5%, спрос оказался в три раза выше предложения. Размещение евробондов происходило в условиях жесткого внешнеполитического давления на Россию , замечают аналитики, опрошенные агентством «Прайм». Однако это не остудило желание инвесторов вкладываться в российскую компанию. Надежность и репутация газового гиганта, а также условия, которые он предложил рынку, оказались сильнее риторики премьер-министра Соединенного Королевства.

Давление было, но его не хватило

Road-show и размещение облигаций «Газпрома» проходило на фоне усиления внешнеполитического давления на Россию, замечает старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук . «Любопытно, что еще 13 марта в Лондоне проходило road show „Газпрома“, а 14 марта Великобритания объявила о высылке 23 российских дипломатов, пригрозив заморозкой российских госактивов. Но, как говорится, мухи — отдельно, котлеты — отдельно», — говорит он. По его словам, в глазах европейских инвесторов, «Газпром» — первоклассный заемщик, его способность платить по своим долгам не вызывает сомнений. К тому же, добавляет аналитик, «Газпром» предлагает хорошие условия: доходность 2,5% в евро — достаточно высокая по европейским меркам.

В размещении приняли участие более 120 институциональных инвесторов не только из Великобритании и США , большинство из них были из Германии и континентальной Европы.

Бумаги «Газпрома» традиционно пользуются высоким спросом у инвесторов, говорит аналитик ГК «Финам» Алексей Ковалев . «Недавно эмитент получил рейтинги инвестиционной категории от агентств Moody’s и S&P, так что все предпосылки для успешного размещения — большого объема спроса, снижения первоначальных ориентиров по купону — присутствовали», — отмечает он, напоминая, что две недели назад «Газпром» привлек 750 миллионов швейцарских франков под 1,45% годовых в виде 5-летних евробондов при первоначальном ориентире по доходности 1,75%.

Однако если бы «Газпром» размещал вчерашний выпуск в фунтах, а в его линейке евробондов присутствуют такие бумаги, то текущая геополитическая напряженность с Великобританией, вероятно, смогла бы негативно отразиться на результатах размещения, не исключает Ковалев.

Размещение «Газпрома» прошло вполне успешно, однако нельзя сказать, что негативный внешний фон из-за риторики Мэй никак этом не отразился, говорит руководитель дирекции анализа долговых инструментов «Уралсиба» Ольга Стерина . «Новый евробонд размещен со спредом к среднерыночным свопам в размере 170 б.п., тогда как на вторичном рынке чуть более короткий выпуск „Газпрома“ в евро с погашением в 2025 году торгуется со спредом к свопам в размере около 160 б.п.», — отмечает она. Таким образом, уточняет Стерина, размещение прошло с небольшой премией ко вторичному рынку, тогда как на фоне дефицита предложения от высококлассных российских эмитентов премия стала редкостью в последнее время.

В то же время размещение шло на фоне продаж российских бумаг из-за обострения конфликта между РФ и Британией, так что премия выглядит вполне естественно, продолжает эксперт. «Однако высокий спрос обусловлен не только наличием небольшой премии, но и ограниченным набором инструментов для инвестирования в евро с более-менее интересными доходностями», — отметила Стерина. По ее словам, пока нет оснований, чтобы интерес к бумагам «Газпрома» ослаб, и у компании возникли какие-либо сложности с выходом на долговые рынки.

Напряжение стало привычным

В целом деятельность российских компаний остается под постоянным давлением с разных сторон, поэтому инвесторы уже привыкли к этому и практически не обращают внимания на словесные интервенции, все риски давно заложены в котировки.

Так, акции «Газпрома» последние недели торгуются в «боковике» в районе 140 рублей, отмечает Ткачук. По его словам, не в последнюю очередь именно из-за политических рисков «Газпром» — самая дешевая российская «голубая фишка». Тем не менее, уточняет аналитик, инвесторы уже привыкли к словесным интервенциям и угрозам. Рынок циничен, все риски уже заложены в котировки, заключает он.