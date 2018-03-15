В Ханты-Мансийске в ОКБ прошла акция «Протяни руку помощи»

С 5 по 12 марта в рамках ежегодной акции «День донорского совершеннолетия» в отделении переливания крови в Окружной клинической больницы прошла Всероссийская акция «Протяни руку помощи».

Цель таких мероприятий приобщить молодое поколение к донорству, рассказав, показав и объяснив, насколько важно снабжение больниц и госпиталей необходимым для человеческой жизни эликсиром.

Примерили на себя роль доноров студенты Югорского государственного университета и Ханты-Мансийской государственной медицинской академии, а также воспитанники колледжа-интерната «Центр искусств для одаренных детей севера».

Заведующая отделением комплектования донорских кадров ОКБ Ольга Эрнст провела экскурсию для всех участников акции, поведала о важности миссии доноров: «Слово ДОНОР происходит от латинского глагола „donare“, что означает дарить».

Всего в акции приняло участие 150 молодых людей. 25 человек впервые были обследованы на возможность сдачи крови и 10 из них сдали кровь в первый раз.

Для студентов и учащихся врачом-трансфузиологом Юлией Колбиной была проведена лекция на тему «Донорство крови».

Отметим, что ежегодно в России в переливании крови нуждается более полутора миллиона людей. Один донор спасает жизнь нескольким людям.

Кровь и ее компоненты — это стратегический запас государства. Благодаря донорам, постоянно поддерживается запас крови, которого достаточно для снабжения больниц, сообщает пресс-центр Окружной клинической больницы.