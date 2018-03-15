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Apple приостановила производство iPhone 8 Plus
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Apple приостановила производство iPhone 8 Plus 

Москва24 15 марта 2018
Фото: Москва24
Корпорация Apple приостановила производство смартфона iPhone на китайском предприятии из-за использования несертифицированных компонентов одним из партнеров компании.
На фабрике компании Wistron производится каждый пятый iPhone 8 Plus в Китае. При сборке аппаратов там использовались водонепроницаемые компоненты, не прошедшие процедуру обязательной сертификации в Apple. Инцидент отразился на имидже компании: ее акции упали на пять процентов, сообщает "Мир 24".
Сборка устройств на заводе приостановлена на две недели. Однако в Китае большинство аппаратов производится на фабриках компании Foxconn, на долю которой приходится более 80 процентов всей производимой в стране продукции Apple.
Ранее компания Apple объявила дату ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2018. Она пройдет с 4 по 8 июня 2018 года в Сан-Хосе в McEnery Convention Center в штате Калифорния.
В рамках мероприятия будут представлены последние версии операционных систем macOS, iOS, watchOS и tvOS и несколько новых гаджетов компании. Регистрация участников завершится 22 марта.
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