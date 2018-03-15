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Инвесторы Индонезии вкладываются в криптовалюты
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Инвесторы Индонезии вкладываются в криптовалюты 

BitCryptoNews 15 марта 2018
Фото: BitCryptoNews
Количество участников индонезийской криптобиржи Digital Asset Exchange скоро достигнет 1,5 млн пользователей. Это число на одну треть превышает количество участников на Индонезийской фондовой бирже.
Digital Asset Exchange ежедневно регистрирует около 3 тыс. новых пользователей. По статистике биржи, большинство участников торгуют Bitcoin, но за последнее время транзакции Ethereum сильно возросли.
Но как заявляет CEO Digital Asset Exchange Оскар Дармаван, данный показатель — еще не предел. В течение года компания планирует увеличить оборот биржи вдвое.
Отметим, что Индонезийская фондовая биржа более 100 лет ведет работу с ценными бумагами и фьючерсами. Но видимо, ее финансовая значимость в Индонезии постепенно снижается. Популяризация криптовалюты отмечается не только в Индонезии, но и в ряде других других стран.
Ранее мы писали, как в швейцарской криптодолине развиваются блокчейн-проекты.
фото: Mike Kareev / Flickr
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