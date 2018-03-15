Квартиры в Костроме признали очень дешевыми

Костроме оказалось очень дешевое жилье, узнал KOSTROMA.TODAY. Стоимость квадратных метров в регионах опубликовало министерство строительство.

Показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра опубликованы на второй квартал 2018 года.

В списке ЦФО Костромская область оказалась на третьем месте среди регионов с самым дешевым жильем с показателем 31 тысяча 222 рубля за квадратный метр.

Самое дешевое жилье оказалось в Курской области — чуть больше 29 тысяч рублей за квадратный метр, самое дорогое в Москве — более 91 тысячи рублей за квадратный метр.