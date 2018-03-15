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Квартиры в Костроме признали очень дешевыми
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Квартиры в Костроме признали очень дешевыми 

Kostroma.Today 15 марта 2018
Фото: Kostroma.Today
В Костроме оказалось очень дешевое жилье, узнал KOSTROMA.TODAY. Стоимость квадратных метров в регионах опубликовало министерство строительство.
Показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра опубликованы на второй квартал 2018 года.
В списке ЦФО Костромская область оказалась на третьем месте среди регионов с самым дешевым жильем с показателем 31 тысяча 222 рубля за квадратный метр.
Самое дешевое жилье оказалось в Курской области — чуть больше 29 тысяч рублей за квадратный метр, самое дорогое в Москве — более 91 тысячи рублей за квадратный метр.
В соседних областях квартиры дороже, чем в нашем регионе. В Ярославской области квадратный метр в среднем стоит чуть больше 40 тысяч рублей, в Ивановской — 32,5 тысячи рублей.
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