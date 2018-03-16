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Золото дешевеет на ожиданиях повышения ставки ФРС США
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Золото дешевеет на ожиданиях повышения ставки ФРС США 

Прайм 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Цена золота в пятницу утром опускается на фоне ожиданий повышения ключевой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США уже на следующей неделе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.40 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 0,6 доллара, или на 0,04%, до 1317,2 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро поднималась на 0,02%, до 16,43 доллара за унцию.
Основное внимание трейдеров направлено на предстоящее двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут объявлены в среду, 21 марта. По данным CME Group, 90,2% экспертов считают, что уже на мартовском заседании базовая ставка будет повышена до 1,5-1,75% годовых. Инвесторы также ждут комментариев по дальнейшей политике регулятора от нового главы Джерома Пауэлла.
Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приведет к удорожанию американской валюты. Это, в свою очередь, делает золото, торгуемое в долларах, дороже для держателей других валют, что ударит по спросу на него.
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