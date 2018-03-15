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В январе импорт автомобилей через крупнейший на китайско-российской границе сухопутный КПП Маньчжоули установил новый рекорд
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В январе импорт автомобилей через крупнейший на китайско-российской границе сухопутный КПП Маньчжоули установил новый рекорд 

ИА Синьхуа 15 марта 2018
Хух-Хото, 15 марта /Синьхуа/ — В январе 2018 года через КПП Маньчжоули /автономный район Внутренняя Монголия, Северный Китай/ было импортировано 110 автомобилей стоимостью 73,157 млн юаней /около 11,6 млн долл США/, что соответственно на 189,5 проц. и 179,4 проц. больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщила в четверг местная таможня.
Согласно данным таможни, объем импорта автомобилей через этот КПП за январь стал рекордным месячным показателем за последние пять лет.
КПП Маньчжоули /Маньчжурия/ — крупнейший сухопутный контрольно-пропускной пункт на китайско-российской границе — является также единственным во Внутренней Монголии погранпереходом для импорта укомплектованных автомашин. Как показывают статистические данные, в последние годы через КПП наблюдался устойчивый рост импорта автомобилей: в 2015 году — 210, в 2016 — 520 и в 2017 — 878.
Как говорится в документе, распространенном в феврале текущего года Министерством коммерции КНР и другими ведомствами, к девяти районам страны, где ранее был введен эксперимент по параллельному импорту автомобилей, присоединятся еще 8 новых районов, включая КПП Маньчжоули.
По мнению экспертов, данный эксперимент позволит способствовать конкуренции на отечественном автомобильном рынке, что приведет к заметному снижению цен на автомобили, особенно среднего и высокого ценового сегмента. -0-
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