Бывшей гостинице «Царьград» в центре Ярославля занизили цену

Большое здание № 5 на улице Андропова в Ярославле пытаются продать уже несколько лет. Но тщетно — памятник архитектуры, бывшую гостиницу «Царьград» никто не берёт.

В этом году здание оценили вновь, и оно подешевело, правда, меньше, чем на миллион рублей. Сейчас его оценили в 105 миллионов 198 тысяч рублей. При этом рыночная цена одного квадратного метра всего 38,51 тысячи рублей — весьма бюджетно для роскошного трёхэтажного здания в центре Ярославля.

На этой же улице городские власти продают помещения на первом этаже в доме № 25/9, где сейчас располагаются кафе и магазины. Помещения в 69,2 кв. метра обойдутся в 2,98 миллиона рублей. Рыночная же цена одного квадратного метра здесь — 43 тысячи рублей.

Справка 76.ru Здание на улице Андропова, 5/24 является памятником истории и культуры. В XIX веке здесь была знаменитая гостиница «Царьград». Площадь трёхэтажного здания — 2194,2 кв. метра.