Ещё
Биржи АТР закрылись разнонаправленно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Биржи АТР закрылись разнонаправленно на новостях из США 

Прайм 15 марта 2018
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменились разнонаправленно к закрытию торгов четверга, оказавшись частично под давлением со стороны пессимизма на американских рынках, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,12%, до 21803,95 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,25%, до 2492,38 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,01%, до 3291,11 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,22%, до 1874,41 пункта, а гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,34%, до 31541,1 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,24%, достигнув 5920,8 пункта.
Инвесторы с пессимизмом восприняли снижение основных фондовых индексов США в среду. Причиной послужили сообщения в СМИ о том, что советники президента США Дональда Трампа готовят пакет предложений по новым пошлинам, нацеленным против ввозимой из Китая продукции. Потенциальный ущерб от них для китайского импорта в США будет эквивалентен 30 миллиардам долларов.
"Хотя официальные лица США и Китая могут вести в кулуарах переговоры в попытке предотвратить ухудшение ситуации, на рынках будет сохраняться обеспокоенность, пока президент Трамп будет продолжать намеченную программу в этом вопросе", — приводит агентство Рейтер мнение старшего экономиста SMBC Nikko Securities Сяо Минцзе (Xiao Minjie).
В то же время участники торгов обратили внимание на внутреннюю статистику из Южной Кореи. Так, стало известно, что профицит торгового баланса страны в феврале немного сократился и составил 3,2 миллиарда долларов против 3,3 миллиарда долларов месяцем ранее. При этом объем экспорта в годовом выражении вырос на 3,9% после роста на 4% месяцем ранее, а импорт увеличился на 14,9% после 14,8% месяцем ранее.
Прайм: последние новости
Биткоин дорожает в рамках коррекции, оставаясь чуть выше $8 тыс Закрываем торговую идею на покупку 10-летних ОФЗ и ожиданием движения вверх пары доллар-рубль, - Аналитики Росбанка Предстоящие выборы малозначимое событие для рублевого долгового рынка, - Роман Насонов,аналитик Промсвязьбанка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля364
Джонсон отказался пожимать руку послу России280
Порошенко предложили заткнуться в ответ77
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе39
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня32
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение