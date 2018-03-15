Биржи АТР закрылись разнонаправленно на новостях из США

Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменились разнонаправленно к закрытию торгов четверга, оказавшись частично под давлением со стороны пессимизма на американских рынках, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,12%, до 21803,95 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,25%, до 2492,38 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,01%, до 3291,11 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,22%, до 1874,41 пункта, а гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,34%, до 31541,1 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,24%, достигнув 5920,8 пункта.

"Хотя официальные лица США и Китая могут вести в кулуарах переговоры в попытке предотвратить ухудшение ситуации, на рынках будет сохраняться обеспокоенность, пока президент Трамп будет продолжать намеченную программу в этом вопросе", — приводит агентство Рейтер мнение старшего экономиста SMBC Nikko Securities Сяо Минцзе (Xiao Minjie). Инвесторы с пессимизмом восприняли снижение основных фондовых индексов США в среду. Причиной послужили сообщения в СМИ о том, что советники президента США Дональда Трампа готовят пакет предложений по новым пошлинам, нацеленным против ввозимой из Китая продукции. Потенциальный ущерб от них для китайского импорта в США будет эквивалентен 30 миллиардам долларов.