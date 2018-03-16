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ОФЗ: давление в дальнем сегменте кривой, — Максим Коровин, старший стратег ВТБ Капитал
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ОФЗ: давление в дальнем сегменте кривой, — Максим Коровин, старший стратег ВТБ Капитал 

Прайм 14 часов назад
Фото: Прайм
После состоявшегося накануне аукциона облигации открылись в спокойном режиме, снижаясь на 1–2 бп в доходности. Локальные инвесторы держались в стороне, выжидая, как поведут себя нерезиденты. На открытии торгов в США доходности казначейских обязательств выросли, что ухудшило аппетит к риску развивающихся стран, включая и ОФЗ, а ослабление рубля усилило давление на российском рынке. В результате, кривая ОФЗ начала смещаться вверх, при этом наиболее слабо смотрелся дальний сегмент. Короткие бумаги по-прежнему выглядели более устойчиво благодаря притоку в данный сегмент средств, высвободившихся в результате погашения на этой неделе крупного выпуска ОФЗ. По итогам дня выпуски сроком обращения менее 4 лет закрылись на прежних уровнях или даже немного снизились в доходности. Среднесрочные ОФЗ выросли в доходности на 2–3 бп, тогда как длинные облигации прибавили 3–5 бп. Худший результат показали ОФЗ-26219 и ОФЗ-26207, поднявшиеся в доходности на 6 бп. Спред на отрезке 2–10 лет обновил максимум с начала года, достигнув 78 бп (+7 бп). Флоутеры и индексируемый на инфляцию ОФЗ-52001 провели день в узком диапазоне, закрывшись практически без изменений. Заметим, что недавние эпизоды коррекции в ОФЗ были во многом результатом действий локальных игроков, сокращавших свои позиции более активно, чем нерезиденты. Иностранные инвесторы не спешат продавать российские облигации ввиду того, что по уровню реальной доходности ОФЗ по-прежнему превосходят долг большинства других развивающихся стран.
Прайм: последние новости
Повышение ставки ФРС не загорами, куда спрятаться инвесторам, - Сергей Судилин,управляющий аналитик ИК "Прайм Капитал" В начале торгов вероятно продолжение консолидации по индексу РТС, - Антон Старцев,ведущий аналитик ИФ "Олма" Биткоин дорожает в рамках коррекции, оставаясь чуть выше $8 тыс
 Ещё 2 источника 
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