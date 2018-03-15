Российские порты Каспийского бассейна увеличили с начала года объем перевалки грузов на 58%

Рост показателей обусловлен трехкратным увеличение перевалки наливных грузов: с 127,9 тыс. т за два месяца прошлого года до 382,4 тыс. т по итогам января-февраля 2018-го. Объем перевалки сухогрузов также превзошел прошлогодние показатели — рост составил 14,1% до 468,8 тыс. т.

В итоге порты Каспийского бассейна стали лидерами по темпам прироста грузооборота. Более 50% процентов приходится на долю АО «Махачкалинский морской торговый порт». По динамике роста объемов перевалки грузов он стал абсолютным лидером среди российских портов на Каспии.