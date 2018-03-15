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Российские туроператоры называют 2017 год успешным
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Российские туроператоры называют 2017 год успешным 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Прошедший 2017 год на фоне последних нескольких лет был достаточно успешным для российских туристических компаний, заявил в среду генеральный директор компании НТК «Интурист» Виктор Тополкараев.
"Говорят, что те, кто работает в турбизнесе, в цирке не смеются, так как наша работа постоянно играет с нами злые шутки. Для нас нормальное состояние необычно", — сказал он, выступая на панельной дискуссии на тему рыночных потрясений и их последствий Market Shocks, которая прошла в рамках Международной туристической выставки MITT.
"Возвращаясь к 2017 году, думаю, что он для турбизнеса был успешным на фоне предыдущих лет. Это связано с несколькими моментами. Первое, после двух-трех лет падения стал восстанавливаться и активно расти выездной турпоток. Только после возвращения турецкого рынка мы сразу получили прирост порядка 4 миллионов туристов, это как минимум 25-30% всего рынка. Я пользуюсь своими статистическими данными", — пояснил Тополкараев.
В качестве второго аргумента туроператор отметил, что после бурного роста внутреннего турпотока предыдущих лет в 2017 году этот рынок дал рост 4-5%, что ниже прошлогодних показателей, но для остального мира нормально.
"Третье, несмотря на то, что была масса не очень приятных историй на выездном рынке, которые мы успешно преодолели, всех, кого требовалось вывезли, кого не смогли вывезти — расселили в отелях за свой счет, никто не пострадал, государственных денег потрачено не было. За что можно сказать огромное спасибо и нам, и агентствам, и туристам, которые нас поддерживают", — резюмировал он.
Эту позицию главы «Интуриста» поддержали остальные участники панельной дискуссии из числа ведущих туроператоров России.
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