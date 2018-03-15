Цены на квартиры в Швеции падают 

Несмотря на падение цен на квартиры, односемейные дома подорожали на 2%, информирует ассоциация Svensk Maklarstatistik. По сравнению с ноябрем-январем, стоимость квартир и домов в декабре-феврале осталась почти неизменной, сообщает Reuters.
Цены на жилье в скандинавской стране растут с середины 1990-х годов, за счет чего местные семьи остаются самыми крупными ипотечными должниками в Европе. Шведские власти, а также Европейская комиссия и МВФ уже давно предупреждали о том, что существующий уровень долга — серьезная угроза для экономики страны.
1 марта 2018 года финансовый регулятор Швеции ввел более жесткие ипотечные условия погашения кредитов для крупных заемщиков.