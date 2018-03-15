Тренды и цены на недвижимость в 2018 году

Эксперты отрасли недвижимости, члены Региональной гильдии риэлторов, на отдельной площадке форума ответят на актуальные вопросы строительства и продажи жилья.

В понедельник, 19 марта, в 12.00 «АиФ-Челябинск» — генеральный информационный партнёр форума, приглашает на пресс-конференцию, посвящённую Перспективам развития рынка недвижимости в 2018 году.

Мероприятие пройдёт в отеле Рэдиссон Блу (ул. Труда, 179, Челябинск ), конференц-зал Galaxy Hall 1.

Как нововведения, в частности: компенсационный фонд долевого строительства, льготная ипотека 6% — скажутся на рынке недвижимости в целом? На стоимости жилой недвижимости?

В 2017 году региональный Минстрой заявлял о неизбежном росте цен на квартиры (из-за резкого уменьшения числа застройщиков и как следствие строящихся объектов). О каком росте идёт речь? Какая цена на кв.м жилья установится в Челябинске, Челябинской области в текущем году?

Как меняется спрос и предложение на рынке недвижимости в конце 2017 — 2018 гг?

Тренды рынка недвижимости в 2018 году (самое популярное жильё)?

Интересуются ли челябинцы недвижимостью в других регионах, зарубежом?

Сегодня порталы, где южноуральцы могли самостоятельно разместить объявления о продаже квартиры, стали платными. С чем это связано?

Какие новые услуги и возможности появились у риэлтерских компаний в части помощи и поддержки клиентов?

В качестве спикеров выступят представители Региональной гильдии риэлторов «Южный Урал» и специалисты с других регионов.