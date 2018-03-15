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Акции «Мегафона» обновили исторический минимум
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Акции «Мегафона» обновили исторический минимум на рекомендациях не выплачивать дивиденды 

Прайм 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
Акции "Мегафона" в четверг обновили исторический минимум после рекомендации совета директоров компании не выплачивать дивиденды в 2018 году, следует из данных Московской биржи.
К 10.35 мск акции "Мегафона" снижались на 6,41% — до 540 рублей (уже падали на 12,3% — до 506,1 рубля, обновив исторический минимум), при этом индекс Мосбиржи рос на 0,24%, также следует из данных биржи.
Ранее в четверг компания сообщила, что совет директоров "Мегафона" не рекомендует акционерам выплачивать дивиденды в 2018 году.
Кроме того, "Мегафон" планирует повысить капитальные затраты в 2018 году до 80 миллиардов рублей с 56 миллиардов в 2017 году.
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